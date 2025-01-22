Нацелены на B-21 Raider: Китай разрабатывает секретную гиперзвуковую ракету "воздух-воздух"

По информации источников, китайская ракета якобы способна развивать скорость до 5 Махов и уничтожать цели на расстоянии до 1000 км, практически исключая возможность перехвата.

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Китай официально объявил о создании гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух", которая способна кардинально изменить баланс сил в воздушной войне. Речь идет о перспективной разработке, благодаря которой Воздушные силы НОАК будут противостоять американским стелс-бомбардировщикам B-21 Raider. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Новая гиперзвуковая ракета разработана для уничтожения высокотехнологичных воздушных целей, в том числе новейших B-21. Отмечается, что одной из ключевых особенностей ракеты является способность преодолевать скорость 5 Махов, что позволяет поражать цели на расстоянии до 1000 км, практически исключая возможность перехвата.

Для тестирования ракеты Китай использовал аэродинамические трубы с дуговым нагревом, имитирующие экстремальные условия полета. Испытания показали, что ракета выдерживает температуры в тысячи градусов Цельсия, вызванные аэродинамическим трением. Это свидетельствует о значительном прогрессе в решении проблемы структурной целостности гиперзвуковых аппаратов.

Западные аналитики полагают, что новейшее оружие КНР значительно превосходит традиционные средства поражения класса "воздух-воздух", так как гиперзвуковая ракета не зависит от сложных каналов передачи данных, что увеличивает ее точность и снижает уязвимость к РЭБ.

Вместе с тем оружие пока проходит тестирование, а точные тактико-технические характеристики, равно как и название ракеты, пока не раскрываются.

"Китайская гиперзвуковая ракета класса "воздух-воздух" знаменует собой поворотный момент в эволюции современной войны, устанавливая новый стандарт скорости, дальности и смертоносности оружия, запускаемого с воздуха. Пока мир наблюдает за разворачивающейся технологической гонкой, последствия для будущих воздушных боев одновременно революционны и неопределенны", — подытожили эксперты.

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Ранее сообщалось, что американская компания Northrop Grumman готовится к производству перехватчика, который станет частью системы ПРО Aegis. Речь идет о разработке Glide Phase Interceptor (GPI) — перспективным средством защиты от гиперзвуковых угроз.