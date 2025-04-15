Спроба прориву на Сумщині: штурмовиків РФ знищили разом з технікою (відео)

Територію регіону від проникнення ворога захистили прикордонники. Окупанти намагалися пробитися через кордон на квадроциклах.

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Деталями й відео з фронту 15 квітня поділились у Державній прикордонній службі України.

"Під час виконання бойових завдань, на одній із ділянок ведення активних бойових дій, прикордонники безжалісно знищили штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку, які є законними цілями Сил оборони України", — зазначила пресслужба.

Російські штурмовики рухалися на квадроциклах, які успішно ліквідували оператори БПЛА 5 прикордонного загону. Операція з прориву на територію Сумської області провалилася. У ДПСУ наголосили, що захищають кордон України.

Ситуація на Сумщині: чи буде наступ

Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі у коментарі "Новини.LIVE" 15 квітня повідомив, що на Сумському напрямку ЗС РФ показують високу активність — щодня фіксують 100-150 артилерійських обстрілів. Також ворог активно застосовує ДРГ, які намагаються перетнути кордон. Спостерігається і посилення ворожого угрупування, як особовим складом, так і технікою.

Комбат пояснив, що лісистість місцевості та болотисті ділянки поблизу кордону ускладнюють маневри важкої техніки, тож реалізувати наступ Росії буде непросто.

"Маневрів у армії терористів немає, як, в принципі, і можливостей. І це буде дуже складно зробити. Але в будь-якому випадку ми разом з військами оборони України готові до відбиття будь-яких атак на цьому напрямку", — запевнив він.

Нагадаємо, у ЗСУ інформували, що відбили масований механізований штурм ЗС РФ на Новопавлівському напрямку. Окупанти залучили понад 20 одиниць техніки, "залізний кулак" був націлений на українські позиції й рубежі.

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького показала, як за один день знищила десятки одиниць техніки й мотоциклів, а також сотні піхотинців РФ. Зазнавши першої невдачі, ворог вирішив підвищити ставки.