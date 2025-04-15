"Зухвалість атаки зашкалювала": ЗСУ відбили масований штурм РФ на Новопавлівському напрямку (відео)

На Новопавлівському напрямку на Донеччині ЗСУ відбили масований механізований штурм росіян. Для нього окупанти задіяли понад 2 десятки одиниць техніки.

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Про це повідомили у 71-й єгерська бригада ДШВ ЗСУ.

Масований штурм відбивали десантники разом із суміжними підрозділами.

Росіяни кинули в атаку більше двох десятків одиниць бронетехніки – кілька танків, більш ніж півтора десятка БМП з піхотою.

"Залізний кулак був націлений на наші позиції та рубежі суміжних підрозділів. Зухвалість атаки зашкалювала – окупанти йшли колоною, сподіваючись проломити нашу оборону", — йдеться в повідомленні.

Першими окупанти пустили мотоциклістів. Вона маневрами на швидкості намагалися прорватися до окопів українських десантників. Розвідка вчасно виявила рух ЗС РФ, а українські захисники оперативно рознесли їх вщент.

Техніка залишилася догоряти на полі бою. Вціліла піхота розбіглася по посадках, але її наздогнали і знищили FPV-дронами та скидами.

Нагадаємо, що РФ змінила тактику використання бронетехніки для штурмів. Вони штурмують щонайменше двічі на тиждень і на одних і тих самих напрямках, які вважають найбільш перспективними.

Також повідомлялося, що упродовж доби, 13 квітня, ситуація на фронті найгарячішою була на Покровському напрямку. ЗС РФ просунулися на двох напрямках — Лиманському та Покровському, де мали успіхи у районі чотирьох населених пунктів.