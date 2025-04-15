"Дерзость атаки зашкаливала": ВСУ отбили массированный штурм РФ на Новопавловском направлении (видео)

На Новопавловском направлении в Донецкой области ВСУ отбили массированный механизированный штурм россиян. Для него оккупанты задействовали более 2 десятков единиц техники.

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Об этом сообщили в 71-й егерской бригаде ДШВ ВСУ.

Массированный штурм отражали десантники вместе со смежными подразделениями.

Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники — несколько танков, более чем полтора десятка БМП с пехотой.

"Железный кулак был нацелен на наши позиции и рубежи смежных подразделений. Дерзость атаки зашкаливала — оккупанты шли колонной, надеясь проломить нашу оборону", — говорится в сообщении.

Первыми оккупанты пустили мотоциклистов. Она маневрами на скорости пытались прорваться к окопам украинских десантников. Разведка вовремя обнаружила движение ВС РФ, а украинские защитники оперативно разнесли их вдребезги.

Техника осталась догорать на поле боя. Уцелевшая пехота разбежалась по посадкам, но ее догнали и уничтожили FPV-дронами и сбросами.

Напомним, что РФ изменила тактику использования бронетехники для штурмов. Они штурмуют минимум дважды в неделю и на одних и тех же направлениях, которые считают наиболее перспективными.

Также сообщалось, что в течение суток, 13 апреля, ситуация на фронте горячей была на Покровском направлении. ВС РФ продвинулись на двух направлениях — Лиманском и Покровском, где имели успехи в районе четырех населенных пунктов.