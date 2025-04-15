"Дерзость атаки зашкаливала": ВСУ отбили массированный штурм РФ на Новопавловском направлении (видео)
На Новопавловском направлении в Донецкой области ВСУ отбили массированный механизированный штурм россиян. Для него оккупанты задействовали более 2 десятков единиц техники.
Об этом сообщили в 71-й егерской бригаде ДШВ ВСУ.
Массированный штурм отражали десантники вместе со смежными подразделениями.
Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники — несколько танков, более чем полтора десятка БМП с пехотой.
"Железный кулак был нацелен на наши позиции и рубежи смежных подразделений. Дерзость атаки зашкаливала — оккупанты шли колонной, надеясь проломить нашу оборону", — говорится в сообщении.
Первыми оккупанты пустили мотоциклистов. Она маневрами на скорости пытались прорваться к окопам украинских десантников. Разведка вовремя обнаружила движение ВС РФ, а украинские защитники оперативно разнесли их вдребезги.
Техника осталась догорать на поле боя. Уцелевшая пехота разбежалась по посадкам, но ее догнали и уничтожили FPV-дронами и сбросами.
Напомним, что РФ изменила тактику использования бронетехники для штурмов. Они штурмуют минимум дважды в неделю и на одних и тех же направлениях, которые считают наиболее перспективными.
Также сообщалось, что в течение суток, 13 апреля, ситуация на фронте горячей была на Покровском направлении. ВС РФ продвинулись на двух направлениях — Лиманском и Покровском, где имели успехи в районе четырех населенных пунктов.