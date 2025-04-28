У Путина призывают к войне с США: соратник Трампа считает, что "русские им не враги"

Американский предприниматель, автор и инвестор в фирмы интернет-технологий Дэвид Сакс призвал "не помогать убивать россиян". Тем временем те же россияне "готовятся" к войне с США.

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Соратник президента США Дональда Трампа оставил соответствующий пост в соцсети Х 27 апреля.

"Россияне нам не враги. Мы не должны помогать убивать их", — написал бизнесмен, сделав репост отрывка свежего интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому комментатору Бену Шапиро.

Пост Дэвида Сакса набрал 11 тысяч лайков и более миллиона просмотров.

Тем временем украинский активист Сергей Стерненко прокомментировал пост соратника Трампа архивными фото демонстрации американцев "за мир с Гитлером".

Фото: скріншот

Тем временем российский идеолог Александр Дугин призвал "продемонстрировать готовность к войне против США".

"В принципе, сейчас, пожалуй, во всех отношениях было бы правильно продемонстрировать нашу готовность вести с США полноценную войну, которая завершится лишь поражением США и нашей Победой. Можно еще кого-то назвать "генералом Армагеддона", если Суровикин несколько исчез из поля зрения", — написал Дугин.

Россиянин добавил, что американский президент презирает "слабых и несуверенных".

"А то, как по мне, все как-то расслабились. Позовем Сергея Караганова (советник Путина, — ред.) и попросим его что-то прокомментировать", — отметил Дугин.

Напомним, бывший президент Украины Виктор Янукович получил второй приговор в украинском суде. 15 лет заключения присудили политику за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу в 2014 году.

Также Фокус писал о том, что президент Эстонии Алар Карис пересказал диалог с президентом Штатов Дональдом Трампом, в которой тот заверил в близком завершении войны. Разговор состоялся в Риме во время похорон Папы Римского 26 апреля, где Зеленский лично встретился с американским коллегой.