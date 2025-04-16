Трамп отверг сделку с Украиной на 50 млрд долларов из-за переговоров с РФ, — BILD

Аналитик Юлиан Рёпке считает, что отказ президента США Дональда Трампа продавать Украине необходимое для защиты вооружение, в частности ракеты для систем Patriot, является "противоречивым с экономической точки зрения". По его словам, американский лидер настолько обеспокоен переговорами со страной-агрессором РФ, что отвергает возможность заработать миллиарды долларов на экспорте оружия.

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Об этом военный обозреватель издания BILD Юлиан Рёпке пишет 16 апреля.

Он отмечает, что Украине срочно нужны новые системы противовоздушной обороны, чтобы предотвратить убийства россиянами мирных жителей. Рёпке вспоминает удар по детской площадке в Кривом Роге и возле университета в центре города Сумы.

Системы Patriot для Украины: что предлагал Зеленский

Поскольку только США производят ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Трамп еще до начала своего второго президентского срока давал понять, что не планирует продолжать поставлять Украине безвозмездную помощь, президент Украины Владимир Зеленский выразил желание купить большие пакеты вооружения с помощью партнеров из Европы и за счет замороженных российских активов, пишет обозреватель. Во время общения с журналистами 9 апреля Зеленский сказал, что Украина готова заплатить США 50 миллиардов долларов.

"Но, видимо, действующий президент США настолько обеспокоен пока безрезультатными переговорами с разжигателем войны Владимиром Путиным, что даже не хочет зарабатывать на обороне Украины", — отмечает Рёпке.

По мнению аналитика, Трамп отклонил предложение Зеленского своим ответом на вопрос журналиста о продаже ракет Patriot для Украины во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме вечером 14 апреля

"Он всегда хочет приобрести ракеты, вы знаете. Когда ты начинаешь войну, ты должен понимать, что можешь ее выиграть. Ты не можешь начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, а потом надеяться, что люди дадут вам несколько ракет", — ответил президент США.

Рёпке считает, что такое решение американского лидера не только вызывает раздражение из-за очередного оправдания захватнической войны России, но и является "противоречивым с экономической точки зрения", ведь экспорт вооружения принес бы высокие доходы. Он также приводит информацию издания Bloomberg, США снизили требования к Украине по "возврату" предоставленной помощи в рамках соглашения о полезных ископаемых с 300 до 100 миллиардов долларов.

"Даже со сделкой о полезных ископаемых Трампа, кажется, в первую очередь волнуют не деньги, а скорее символика", — резюмирует Рёпке.

Напомним, народный депутат Украины Марьяна Безуглая 15 апреля прокомментировала заявления Трампа об Украине. Парламентарий сказала, что считает их основанием для разрыва дипломатических отношений с США, и назвала Штаты "союзником России".

Дональд Трамп 14 апреля также опубликовал в своем аккаунте в Truth Social сообщение, в котором обвинил в войне в Украине Владимира Зеленского и предыдущего президента США Джо Байдена.