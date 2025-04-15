"Является поводом к разрыву дипломатических отношений": Безуглая прокомментировала заявления Трампа об Украине

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на недавние заявления президента США Дональда Трампа, который вечером 14 марта сказал, что Украине "не надо было начинать войну против кого-то большего в 20 раз". Она считает это теоретическим поводом к разрыву дипломатических отношений с США и называет государство "союзником РФ".

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Свое мнение относительно заявлений американского лидера Безуглая изложила в заметке на собственной Facebook-странице вечером 14 марта.

Нардеп продублировала слова Дональда Трампа относительно намерений президента Украины Владимира Зеленского приобрести у США вооружение, в частности ракеты для систем ПВО Patriot.

"Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее выиграть. Вы не начинаете войну с кем-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет", — процитировала нардеп слова Трампа.

Также Безуглая подчеркнула, что США сейчас являются большим союзником России, чем Украины. Сама ситуация, которая складывается, по мнению Марьяны Безуглой, может стать поводом для того, чтобы Украина разорвала дипломатические отношения с Америкой.

"США — союзник РФ сейчас, к сожалению. Теоретически, ситуация является поводом для разрыва дипломатических отношений с США", — отметила народный депутат.

Скриншот | сообщение Безуглой

Пользователи в Facebook отреагировали на слова о вероятном разрыве дипломатических отношений по-разному. Один из комментаторов отметил, что "шокирован" такой позицией народного депутата, ведь "разорвать — не склеить".

Скриншот | комментарий корреспондента

Также комментаторы возмущенно отреагировали на слова самого Дональда Трампа.

Отметим, что обвинения американского президента относительно того, что Украина якобы начала войну против России, прозвучали во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме вечером 14 апреля.

Также 14 апреля президент США Дональд Трамп выложил сообщение в своем аккаунте в True Social, в котором заявил, что президент Украины Зеленский и 46-й президент США Байден "сделали абсолютно ужасную работу", а также добавил, что "не имеет никакого отношения" к тому, что Россия напала на Украину.

Напомним, ранее нардеп Безуглая упрекнула главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского и ТрО после атаки России по Сумах 13 апреля.

Также Марьяна Безуглая критиковала Богдана "Тавра" Кротевича, заявив, что тот после военной службы собирается идти в политику. Об этом стало известно 27 февраля.