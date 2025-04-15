"Є приводом до розірвання дипломатичних відносин": Безугла прокоментувала заяви Трампа про Україну

Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа, який увечері 14 березня сказав, що Україні "не треба було починати війну проти когось більшого у 20 разів". Вона вважає це теоретичним приводом до розірвання дипломатичних відносин зі США і називає державу "союзником РФ".

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Свою думку щодо заяв американського лідера Безугла виклала у дописі на власній Facebook-сторінці увечері 14 березня.

Нардепка продублювала слова Дональда Трампа щодо намірів президента України Володимира Зеленського придбати у США озброєння, зокрема ракети для систем ППО Patriot.

"Коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Ви не починаєте війну з кимось, хто у 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтесь, що люди дадуть вам кілька ракет", — процитувала нардепка слова Трампа.

Також Безугла підкреслила, що США наразі є більшим союзником Росії, аніж України. Сама ситуація, яка складається, на думку Мар'яни Безуглої, може стати приводом для того, аби Україна розірвала дипломатичні відносини з Америкою.

"США — союзник РФ зараз, на жаль. Теоретично, ситуація є приводом для розірвання дипломатичних відносин із США", — зазначила народна депутатка.

Скріншот | допис Безуглої

Користувачі у Facebook відреагували на слова щодо ймовірного розірвання дипломатичних відносин по-різному. Один із коментаторів зазначив, що "шокований" такою позицією народної депутатки, адже "розірвати — не склеїти".

Скріншот | коментар дописувача

Також коментатори обурено відреагували на слова самого Дональда Трампа.

Зазначимо, що звинувачення американського президента щодо того, що Україна нібито почала війну проти Росії, пролунали під час зустрічі з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Білому домі увечері 14 квітня.

Також 14 квітня президент США Дональд Трамп виклав допис у своєму акаунті в True Social, у якому заявив, що президент України Зеленський та 46-й президент США Байден "зробили абсолютно жахливу роботу", а також додав, що "не має жодного стосунку" до того, що Росія напала на Україну.

Нагадаємо, раніше нардепка Безугла дорікнула головнокомандувачеві Збройних сил України Олександру Сирському та ТрО після атаки Росії по Сумах 13 квітня.

Також Мар'яна Безугла критикувала Богдана "Тавра" Кротевича, заявивши, що той після військової служби збирається йти у політику. Про це стало відомо 27 лютого.