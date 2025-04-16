США снизили требования к Украине по возврату помощи: сколько дней до заключения соглашения

Соединенные Штаты Америки позволили втрое уменьшить сумму, которую Украина должна компенсировать в соответствии с соглашением о полезных ископаемых. По мнению чиновников президента Дональда Трампа, украинцы должны вернуть стоимость помощи, полученной в течение трех лет вторжения Российской Федерации, написало агентство Bloomberg. Заключение соглашения возможно в течение нескольких ближайших дней.

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О ходе переговоров США и Украины по соглашению об ископаемых Bloomberg рассказало 16 апреля.

Агентство получило информацию от анонимных источников: не указано, это американская или украинская сторона. Источники сообщили, что США уменьшили требования. Если раньше речь шла о том, что Украине якобы предоставили помощи на 300 млрд долл., которые нужно вернуть, то теперь речь идет о 100 млрд долл. При этом Bloomberg напомнило, что новая цифра Вашингтона почти совпадает с подсчетами Киева — 90 млрд долл. Впрочем отмечается, что украинцы не считают помощь США долгом, который нужно вернуть.

Уменьшение суммы требований прозвучало во время переговоров представителей США и Украины по соглашению о полезных ископаемых. Согласно проекту соглашения, планируется создать инвестиционный фонд, который передаст американцам все доходы от украинских недр и некоторых объектов инфраструктуры, объясняется в статье. При этом речь идет о компенсации стоимости оружия и других видов помощи, которые предоставлял Вашингтон.

Чиновники обеих стран отказались комментировать ход переговоров, написало Bloomberg. В то же время журналисты привели комментарий министра финансов Скотта Бессента во время визита в Буэнос-Айрес. Чиновник заявил, что соглашение могут заключить уже до конца текущей недели.

"Мы очень, очень близки. Это даже может быть подписано уже на этой неделе", — привели слова Бессента Bloomberg News.

Соглашение об ископаемых — детали

Отметим, президент США Дональд Трамп зимой 2025 года предложил Украине заключить соглашение о полезных ископаемых для компенсации помощи, оказанной во время войны РФ. При этом Киев отказался признавать помощь долгом, но переговоры все же начались, поскольку были надежды на совместные инвестиции и возможные гарантии безопасности.

В марте медиа рассказали о содержании 50-страничного соглашения об ископаемых. В тексте указывалось, что создается инвестиционный фонд, которым будут руководить пять человек: трое американцев и двое украинцев. При этом именно американцы получали "золотую акцию": право заблокировать любое решение. На счета фонда должны были поступать доходы от недр и инфраструктуры (порты, железная дорога и т.д.). Киев и Вашингтон начали согласовывать основные требования: в столицу США отправилась украинская делегация, также выделили более 100 млн грн на юридических консультантов.

Напоминаем, 14 апреля медиа сообщили, что США претендует на украинскую газотранспортную систему в рамках соглашения об ископаемых. 15 апреля Фокус собрал мнения экспертов относительно того, может ли Вашингтон наложить санкции на должностных лиц Украины из-за отказа подписать соглашение.