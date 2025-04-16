США знизили вимоги до України щодо повернення допомоги: скільки днів до укладання угоди

Сполучені Штати Америки дозволили утричі зменшити суму, яку Україна повинна компенсувати відповідно до угоди про корисні копалини. На думку урядовців президента Дональда Трампа, українці мають повернути вартість допомоги, отриманої протягом трьох років вторгнення Російської Федерації, написало агентство Bloomberg. Укладання угоди можливе протягом кількох найближчих днів.

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Про перебіг перемовин США та України щодо угоди про копалини Bloomberg розповіло 16 квітня.

Агентство отримало інформацію від анонімних джерел: не вказано, це американська чи українська сторона. Джерела повідомили, що США зменшили вимоги. Якщо раніше ішлося про те, що Україні начебто надали допомоги на 300 млрд дол., які потрібно повернути, то тепер ідеться про 100 млрд дол. При цьому Bloomberg нагадало, що нова цифра Вашингтона майже збігається з підрахунками Києва — 90 млрд дол. Втім наголошується, що українці не вважають допомогу США боргом, який потрібно повернути.

Зменшення суми вимог пролунало під час переговорів представників США та України щодо угоди про корисні копалини. Відповідно до проєкту угоди, планують створити інвестиційний фонд, який передасть американцям усі прибутки від українських надр та деяких об'єктів інфраструктури, пояснюється у статті. При цьому ідеться про компенсацію вартості зброї та інших видів допомоги, які надавав Вашингтон.

Урядовці обох країн відмовились коментувати хід переговорів, написало Bloomberg. Водночас журналісти навели коментар міністра фінансів Скотта Бессента під час візиту в Буенос-Айрес. Посадовець заявив, що угоду можуть укласти вже до кінця поточного тижня.

"Ми дуже, дуже близькі. Це навіть може бути підписано вже на цьому тижні", — навели слова Бессента Bloomberg News.

Угода про копалини — деталі

Зазначимо, президент США Дональд Трамп взимку 2025 року запропонував Україні укласти угоду про корисні копалини для компенсації допомоги, наданої під час війни РФ. При цьому Київ відмовився визнавати допомогу боргом, але переговори все ж почались, оскільки були сподівання на спільні інвестиції та можливі гарантії безпеки.

У березні медіа розповіли про зміст 50-сторінкової угоди про копалини. У тексті вказувалось, що створюється інвестиційний фонд, яким керуватимуть п'ять осіб: троє американців та двоє українців. При цьому саме американці отримували "золоту акцію": право заблокувати будь-яке рішення. На рахунки фонду мали надходити прибутки від надр та інфраструктури (порти, залізниця тощо). Київ та Вашингтон почали узгоджувати основні вимоги: до столиці США вирушила українська делегація, також виділили понад 100 млн грн на юридичних консультантів.

Нагадуємо, 14 квітня медіа повідомили, що США претендує на українську газотранспортну систему в межах угоди про копалини. 15 квітня Фокус зібрав думки експертів щодо того, чи може Вашингтон накласти санкції на посадовців України через відмову підписати угоду.