Трамп відкинув угоду з Україною на 50 млрд доларів через переговори з РФ, — BILD

Аналітик Юліан Рьопке вважає, що відмова президента США Дональда Трампа продавати Україні необхідне для захисту озброєння, зокрема ракети для систем Patriot, є "суперечливим з економічного погляду". За його словами, американський лідер настільки занепокоєний переговорами з країною-агресором РФ, що відкидає можливість заробити мільярди доларів на експорті зброї.

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Про це військовий оглядач видання BILD Юліан Рьопке пише 16 квітня.

Він зазначає, що Україні терміново потрібні нові системи протиповітряної оборони, щоб запобігти вбивствам росіянами мирних жителів. Рьопке згадує удар по дитячому майданчику в Кривому Розі та біля університету в центрі міста Суми.

Системи Patriot для України: що пропонував Зеленський

Оскільки лише США виробляють ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, а Трамп іще до початку свого другого президентського терміну давав зрозуміти, що не планує продовжувати постачати Україні безоплатну допомогу, президент України Володимир Зеленський висловив бажання купити великі пакети озброєння з допомогою партнерів з Європи та коштом заморожених російських активів, пише оглядач. Під час спілкування з журналістами 9 квітня Зеленський сказав, що Україна готова заплатити США 50 мільярдів доларів.

"Але, мабуть, чинний президент США настільки стурбований поки що безрезультатними переговорами з розпалювачем війни Володимиром Путіним, що навіть не хоче заробляти на обороні України", — зазначає Рьопке.

На думку аналітика, Трамп відхилив пропозицію Зеленського своєю відповіддю на питання журналіста щодо продажу ракет Patriot для України під час зустрічі з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Білому домі увечері 14 квітня

"Він завжди хоче придбати ракети, ви знаєте. Коли ти починаєш війну, ти маєш розуміти, що можеш її виграти. Ти не можеш починати війну проти когось, хто у 20 разів більший за тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть вам кілька ракет", — відповів президент США.

Рьопке вважає, що таке рішення американського лідера не лише викликає роздратування через чергове виправдання загарбницької війни Росії, а і є "суперечливим з економічного погляду", адже експорт озброєння приніс би високі доходи. Він також наводить інформацію видання Bloomberg, США знизили вимоги до України щодо "повернення" наданої допомоги в межах угоди про корисні копалини з 300 до 100 мільярдів доларів.

"Навіть з угодою про корисні копалини Трампа, здається, в першу чергу хвилюють не гроші, а радше символіка", — резюмує Рьопке.

Нагадаємо, народна депутатка України Мар'яна Безугла 15 квітня прокоментувала заяви Трампа про Україну. Парламентарка сказала, що вважає їх підставою для розірвання дипломатичних відносин зі США, та назвала Штати "союзником Росії".

Дональд Трамп 14 квітня також опублікував у своєму акаунті в Truth Social допис, в якому звинуватив у війні в Україні Володимира Зеленського та попереднього президента США Джо Байдена.