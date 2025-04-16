Новий хитрий план: Трамп заплатить нелегалам за виїзд, а потім дозволить в'їхати

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує запустити нову програму щодо мігрантів. Він запропонує тим, хто перебуває у Сполучених Штатах нелегально, так звану самодепортацію – добровільний виїзд за гроші.

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Про це Трамп повідомив у інтерв'ю Fox Noticias (іспаномовна програма Fox News).

"Ми дамо їм [іммігрантам-нелегалам] стипендію. Ми дамо їм трохи грошей і квиток на літак, а потім ми будемо працювати з ними. Якщо вони поводитимуться добре, і якщо ми захочемо, щоб вони повернулися, ми працюватимемо, щоб повернути їх якнайшвидше", – заявив президент США.

Ти, хто погодяться на самодепортацію, потім зможуть знову в’їхати до США – вже на законних підставах.

"Ми зробимо самодепортацію комфортною для цих людей, ми заохочуватимемо їх повертатися до нашої країни легально", – пояснив Трамп.

Нагадаємо, врегулювання ситуацій з нелегальними іммігрантами була одною з головних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Одразу після інавгурації у січні цього року він підписав указ, яким заблокував можливість іноземцям нелегально потрапити до США через південний кордон з Мексикою.

Також ми повідомляли, що адміністрація Трампа дозволила утричі зменшити суму, яку Україна нібито повинна компенсувати згідно з угодою про корисні копалини.