Новый хитрый план: Трамп заплатит нелегалам за выезд, а потом разрешит въехать

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запустить новую программу в отношении мигрантов. Он предложит тем, кто находится в Соединенных Штатах нелегально, так называемую самодепортацию — добровольный выезд за деньги.

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Об этом Трамп сообщил в интервью Fox Noticias (испаноязычная программа Fox News).

"Мы дадим им [иммигрантам-нелегалам] стипендию. Мы дадим им немного денег и билет на самолет, а затем мы будем работать с ними. Если они будут вести себя хорошо, и если мы захотим, чтобы они вернулись, мы будем работать, чтобы вернуть их как можно быстрее", — заявил президент США.

Те, кто согласятся на самодепортацию, потом смогут снова въехать в США — уже на законных основаниях.

"Мы сделаем самодепортацию комфортной для этих людей, мы будем поощрять их возвращаться в нашу страну дегально", — пояснил Трамп.

Напомним, урегулирование ситуации с нелегальными иммигрантами было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Сразу после инаугурации в январе этого года он подписал указ, которым заблокировал возможность иностранцам нелегально попасть в США через южную границу с Мексикой.

Также мы сообщали, что администрация Трампа позволила втрое уменьшить сумму, которую Украина якобы должна компенсировать согласно договору о полезных ископаемых.