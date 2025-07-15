Не имеет карт: Трамп не ожидает в победу Украину и верит в превосходство РФ, — Politico

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп видит способность Российской Федерации продолжать войну в Украине, поскольку Москва не жалеет ни людей, ни ресурсов, ни денег. В то же время глава Белого дома обещает украинцам помощь, потому что думает, что это соответствует концепции "Америка прежде всего".

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В Вашингтоне растет разочарование в Путине, и это одна из причин, почему Трамп больше приобщился к войне, написало медиа The Times. Президент США не видит, чтобы Украина имела какие-то "карты". По его мнению, украинцы потерпят поражение, и вопрос заключается в том, когда это произойдет — раньше или позже, говорится в статье британского издания.

Медиа пообщалось с несколькими анонимными источниками из Белого дома об отношении Трампа к российско-украинской войне. Источники объяснили, что на решение Трампа по Украине повлияли несколько факторов. Первый — нежелание Москвы идти на переговоры. РФ затягивает и откладывает встречи по завершению войны, придумывает новые отговорки. Второй — гибель большого количества людей и беспрецедентное усиление атак на Украину. Такие действия Кремля разозлили Трампа и именно этим продиктованы его последние заявления. В то же время, он и дальше считает, что "Украина не имеет карт". По мнению политика, РФ "бросает людей в мясорубку" и продвигается в Украине, хоть и медленно.

"Взгляд президента таков, что Россия победит, вопрос в том, сколько времени это займет. У РФ большая экономика, большая армия, более чем достаточно тел, чтобы бросить их в мясорубку, и ей просто все равно. И хотя они достигают медленного прогресса, они все равно достигают прогресса", — привело медиа слова источника.

В статье объясняется неоднозначная реакция электората республиканцев на решения Трампа. Отмечается, что глава Белого дома хочет убедить избирателей, что действует для выгоды США. Между тем проблемным является то, что не все активисты Республиканской партии из крыла MAGA думают так же.

Трамп планирует успокоить MAGA, потому что заставил европейцев заплатить миллиарды за оборону, говорится в статье. С другой стороны, республиканцам все же не нравится и не понятно, почему глава Белого дома так быстро изменил позицию после ссоры с президентом Украины в Овальном кабинете.

"Но мы все равно ненавидим это. Это не наша война, а эскалация не в интересах Америки", — процитировало медиа позицию MAGA.

Война РФ против Украины — детали

Отметим, 14 июля западные медиа сообщили о возможном изменении позиции Трампа относительно войны РФ. Источники журналистов, а также сенаторы, уверяли, что Белый дом примет важные решения относительно новых санкций на РФ и выделения оружия Украине. Речь идет о законопроекте Линдси Грэма, который накладывает пошлины на страны-покупатели российской нефти. При этом все полномочия по введению и отмене прошлых и новых санкций передаются исключительно Дональду Трампу.

Во время выступления президента США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте было объявлено о предоставлении Украине 17 ЗРК Patriot, также обещали другие виды средств поражения, которые купят союзники по Альянсу.

Напоминаем, медиа рассказали о возможном влиянии Первой леди Мелании Трамп на решение главы Белого дома относительно войны РФ.