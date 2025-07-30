За торгівлю з Росією: Трамп запроваджує для Індії нові тарифи у розмірі 25%

Президент США Дональд Трамп оголосив запровадження нових тарифів для Індії з 1 серпня в розмірі 25%. Він пояснив, що країна купує у Росії переважну більшість свого військового обладнання та разом із Китаєм є найбільшим покупцем російської енергії.

Related video

Про нові тарифи президент США повідомив 30 липня у власній соцмережі Truth Social. Він зазначив, що індійські тарифи для інших країн є одними з найвищих і найжорсткіших у світі.

Дональд Трамп оголосив нові тарифи для Індії за купівлю військового обладнання та енергії у РФ Фото: скриншот

"Пам’ятайте, що хоча Індія є нашим другом, ми протягом багатьох років вели з ними відносно мало бізнесу, оскільки їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі, і вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торгівельні бар’єри серед усіх країн", — написав Трамп.

Однією з підстав для санкцій США проти Індії стала її торгівля з Росією. За словами Трампа, індійці завжди купували у Росії переважну більшість свого військового обладнання, а також поряд із Китаєм купують у РФ найбільше енергії.

"У той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні — це не добре!" — сказав американський лідер.

Він розповів, що Індія платитиме тариф у розмірі 25% і штраф за вищезгадане з 1 серпня.

Трамп оголосив санкції США проти Індії: що передувало

В Bloomberg з посиланням на інформацію від неназваних чиновників зазначали, що нові тарифи США вище 20% стануть розчаруванням для індійського уряду, оскільки він розраховував на вигіднішу угоду, ніж запропоновані Індонезії та Філіппінам 19%. Раніше Індія та США підписали умови двосторонньої торгівельної угоди, яку домовилися укласти восени, та вели переговори щодо тимчасової угоди, яка дасть відстрочку від вищих імпортних мит, пишуть журналісти.

Водночас уряд прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді відмовляється відкривати для Штатів аграрний і молочний ринки, додають автори статті. Водночас Індія висловила готовність встановити для американців нульові тарифи для деяких категорій товарів, зокрема автокомпонентів і фармацевтичних препаратів.

Журналісти Bloomberg також зазначили, що в Нью-Делі були обурені заявами Трампа про те, що його торгівельні погрози спонукали Індію та Пакистан підписати угоду про припинення вогню у квітні 2025 року.

Мита США та ультиматуми Трампа для РФ: деталі

Дональд Трамп 14 липня оголосив, що дає президенту РФ Володимиру Путіну 50 днів на мир в Україні. Він пригрозив, що якщо росіяни не припинять вогонь до кінця дедлайну, США запровадять вторинні тарифи в розмірі до 100% щодо Росії та її торгових партнерів, які купують російські енергоносії. Президент США пояснював, що мита поширюватимуться на всі американські товари та послуги.

Під час візиту до Шотландії 28 липня Трамп озвучив втрати ЗС РФ і сказав, що планує скоротити дедлайн для Путіна до 10-12 днів.

Нагадаємо, 30 липня Трамп заявив, що українці, які втекли до США від війни з РФ, зможуть лишатися в країні до завершення бойових дій.