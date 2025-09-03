"Має ухвалити рішення": Трамп анонсував розмову з Путіним і заперечив, що не тисне на РФ (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін знає його позицію та повинен ухвалити певне рішення. Він також заявив, що ще не завершив "ні другу, ні третю фазу" санкцій проти російської економіки.

Американський лідер відповів на питання журналістів про російсько-українську війну під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким 3 вересня. Він запевнив, що США вжили "дуже рішучих заходів" для просування до миру.

Репортер запитав у президента США, чи має він повідомлення для Путіна.

"У мене немає повідомлень для президента Путіна, він знає мою позицію. Він має ухвалити рішення. Якщо я буду незадоволений цим рішенням, ви побачите, що станеться", — відповів Трамп.

За його словами, він говоритиме з президентом Росії найближчими днями.

Трамп заперечив відсутність тиску на РФ

Крім того, один із журналістів нагадав, що американський президент багато разів висловлював невдоволення Путіним, але ніяких дій зі сторони США за цим не слідувало. Трамп заперечив, що не реагує на ігнорування Кремлем його ініціатив щодо миру, та згадав запровадження вторинних санкцій проти Індії, яка є найбільшим покупцем російських енергоносіїв після Китаю. За словами президента США, цей крок коштував Москві сотні мільярдів доларів.

"І я ще не завершив ні другу, ні третю фази. Але коли ви кажете, що жодних дій не було, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу. Бо, якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я це зробив. Я сказав, що якщо Індія купує, в Індії будуть великі проблеми. І саме це сталося. Тож не розповідайте мені про це", — додав президент.

При цьому лідер США заявив, що армія РФ має просування на російсько-українському фронті.

На пресконференції 2 вересня Дональд Трамп відповів на питання журналістки, чи говорив він із Володимиром Путіним протягом останнього тижня. Президент США сказав, що "дізнався цікаві речі", які буде оприлюднено найближчими днями. У відповідь на питання, яких заходів вживатимуть США, якщо зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським не відбудеться, американський лідер відповів цифрами втрат ЗСУ і ЗС РФ.

3 вересня у власній соцмережі Truth Social Дональд Трамп передав "вітання" Володимиру Путіну і голові КНДР Кім Чен Ину, які взяли участь у військовому параді в Китаї. Президент США звинуватив лідерів РФ, КНР і КНДР у змові проти його країни.