Трамп недоволен Путиным: в Белом доме объяснили, почему США ударили по нефтебизнесу РФ (видео)

Санкции нацелены на нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", на долю которых в общей сложности приходится более 5% мировой добычи нефти, и знаменуют собой резкий разворот позиции Трампа, который только на прошлой неделе заявил, что он и Путин вскоре проведут саммит в Будапеште, чтобы попытаться положить конец войне в Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт провела брифинг для журналистов и ответила, почему президент США после "продуктивного" телефонного разговора с российским президентом отменил саммит в Будапеште и ввел санкции против российских нефтяных компаний.

Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп недовлен Путиным

"Что именно привело к такому резкому повороту событий, что произошло за последнюю неделю, благодаря чему мы переместились из пункта А в пункт Б?" – спросил журналист.

Ливитт заявила, что Трамп всегда утверждал, что введет санкции против России, когда сочтет это уместным и необходимым. И вчера был "именно тот самый день".

"Думаю, президент также давно выражал свое недовольство Владимиром Путиным и, честно говоря, обеими сторонами этой войны. И он всегда говорил, что для заключения хорошего мирного соглашения обе стороны должны быть в нем заинтересованы. Но он чувствует, что в последнее время с российской стороны не наблюдается достаточного интереса и достаточных действий для продвижения к миру", — заявила пресс-секретарь.

Она уточнила, что встреча Путина и Трампа все еще возможна и "вся администрация" надеется, что однажды она произойдет.

"Но мы хотим убедиться, что эта встреча принесет ощутимый положительный результат. И что президент проведет ее с пользой", — сообщила Ливитт.

Она отметила, что Дональд Трамп "невероятно занят" и уже все "устали" освещать его деятельность и перемещения. И на следующей неделе он отправится в Азию.

"Мы хотим убедиться, что президент использует свое время с пользой. А президент не хочет тратить его впустую. Он сказал, что телефонный разговор госсекретаря (Марко Рубио – ред.) с Лавровым заставил президента Трампа поверить, что президент Путин или русские не хотят мирного соглашения. Это была не единственная причина. Нет, я думаю, госсекретарь Рубио посчитал, что этот разговор был действительно продуктивным. Но, опять же, президент хочет убедиться, что его встреча с президентом Путиным будет проведена с пользой", — сообщила пресс-секретарь, отметив, что Трамп хочет "видеть действия, а не просто разговоры".

И он очень мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке. Ливитт повторила, что Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась и говорит об этом уже девять месяцев. И его "все больше раздражает отсутствие прогресса с обеих сторон этой войны".

