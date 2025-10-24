"Боится" прямого диалога: чиновник США объяснил, почему Путин избегает встречи с Зеленским

В очередной раз в СМИ распространялись слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин могут встретиться. Украинский лидер еще раньше выразил готовность к такой встрече, однако Путин не спешит: вероятно, "боится" прямого диалога с ним по ряду причин.

Владимир Путин избегает встречи с Владимиром Зеленским, поскольку хорошо осознает, что не сможет победить во время дискуссии с ним. Такое мнение высказал эксперт по внешней политике, экс-чиновник Госдепа США Дэвид Тафури в комментарии "24 Каналу".

По его словам, на такой встрече глава Кремля оказался бы в неудобном положении. Прежде всего потому, что не обладает такой "харизмой и искренностью", как украинский лидер.

К тому же, еще одной причиной того, что Путин избегает Зеленского, является то, что он несерьезно говорит о вопросе прекращения огня. Кремлевский лидер до сих пор не изменил своих намерений относительно российско-украинской войны и планирует продолжать битву.

Відео дня

"Эти условия являются неприемлемыми для Украины. Так и должно быть, ведь Путин хочет не только уже захваченные восточные регионы, но есть те, которые украинские силы успешно защищают", — отметил Дэвид Тафури.

Он также добавил, что Путин предпочитает говорить без посредников с президентом США Дональдом Трампом.

"Все потому, что возле них нет других людей, которые бы подталкивали Украину к тому, чтобы повлиять на лидера США", — пояснил эксперт.

Тафури также добавил, что пока Путин не начнет идти на реальные уступки по завершению войны, до тех пор нет смысла надеяться на то, что трехсторонняя встреча между лидерами США, Украины и России могла бы быть успешной.

Стоит отметить, что Владимир Путин в сентябре объявлял, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву. Он в частности предлагал ему гарантировать полную безопасность.

Зато Владимир Зеленский в интервью для ABC News ответил Путину встречным предложением, предлагая ему приехать в Киев.

Напомним, 23 октября Дональд Трамп объявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште.

Также Фокус 23 октября выяснял, почему Трамп отменил свою встречу с Путиным в Будапеште.