"Боїться" прямого діалогу: посадовець США пояснив, чому Путін уникає зустрічі з Зеленським

Вчергове у ЗМІ поширювалися чутки про те, що президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися. Український лідер ще раніше висловив готовність до такої зустрічі, однак Путін не поспішає: ймовірно, "боїться" прямого діалогу з ним через низку причин.

Володимир Путін уникає зустрічі з Володимиром Зеленським, оскільки добре усвідомлює, що не зможе перемогти під час дискусії із ним. Таку думку висловив експерт із зовнішньої політики, ексчиновник Держдепу США Девід Тафурі у коментарі "24 Каналу".

За його словами, на такій зустрічі очільник Кремля опинився б у незручному становищі. Передусім через те, що не володіє такою "харизмою та щирістю", як український лідер.

До того ж, ще однією причиною того, що Путін уникає Зеленського, є те, що він несерйозно говорить про питання припинення вогню. Кремлівський лідер і досі не змінив своїх намірів щодо російсько-української війни і планує продовжувати битву.

"Ці умови є неприйнятними для України. Так і має бути, адже Путін хоче не лише уже захоплені східні регіони, але є ті, які українські сили успішно захищають", — зазначив Девід Тафурі.

Він також додав, що Путін воліє говорити без посередників з президентом США Дональдом Трампом.

"Все тому, що біля них немає інших людей, які б підштовхували Україну до того, щоб вплинути на лідера США", — пояснив експерт.

Тафурі також додав, що доки Путін не почне йти на реальні поступки щодо завершення війни, доти немає сенсу сподіватися на те, що тристороння зустріч між лідерами США, України та Росії могла б бути успішною.

Варто зазначити, що Володимир Путін у вересні оголошував, щоб Володимир Зеленський приїхав до Москви. Він зокрема пропонував йому гарантувати цілковиту безпеку.

Натомість Володимир Зеленський в інтерв'ю для ABC News відповів Путіну зустрічною пропозицією, пропонуючи йому приїхати до Києва.

Нагадаємо, 23 жовтня Дональд Трамп оголосив, що скасував зустріч з Володимиром Путіним у Будапешті.

