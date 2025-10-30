"Процесс начнется немедленно": Трамп приказал испытать ядерное оружие США

Министерство войны США должно немедленно начать испытания американского ядерного оружия, как ответ на подобные процессы в других государствах.

Такое поручение дал президент США Дональд Трамп, сообщив об этом в своей соцсети Truth Social.

"Учитывая программы испытаний других стран, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно", — написал Трамп.

Он пояснил, что США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.

"Это было достигнуто, включая полное обновление и модернизацию существующего оружия, во время моего первого срока на посту. Из-за его огромной разрушительной силы я ненавидел это делать, но не имел выбора!", — отметил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что Россия занимает второе место, а Китай — третье.

Однако, по словам Трампа, уже через 5 лет Пекин выйдет на первое место, что и является одной из главных причин начала ядерных испытаний в США.

Пост Трампа о ядерном оружии Фото: Скриншот

