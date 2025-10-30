"Я дал им разрешение": Южная Корея выплатит 350 млрд долларов за снижение таможенных тарифов, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея согласилась выплатить 350 миллиардов долларов за снижение таможенных тарифов.

"Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов в обмен на снижение таможенных пошлин, взимаемых с нее Соединенными Штатами", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам американского президента, Сеул также согласился покупать американскую нефть и газ в "огромных объемах", а инвестиции в США со стороны южнокорейских компаний бизнесменов превысят 600 млрд долларов.

"Наш военный альянс крепче, чем когда-либо прежде, и на этом основании я дал им разрешение на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших и гораздо менее маневренных дизельных подводных лодок, которые они имеют сейчас", — отметил Трамп.

Он также назвал прекрасным путешествие в Южную Корею и встречу с ее президентом.

Пост Трампа Фото: Скриншот

