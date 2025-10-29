Встречали с шиком: Трампу подарили в Южной Корее золотую корону (видео)

Президент США Дональд Трамп был осыпан почестями в Южной Корее, где он только что завершил встречу с лидером страны Ли Чжэ Меном в рамках заключительного этапа своего краткого турне по Азии. Трампу подали золотой десерт и преподнесли корону.

Визит президента США в Азию подходит к концу, но Южная Корея Дональду Трампу точно запомнится, ведь его там встречали по-королевски роскошно, пишет CNN.

Трампу в Южной Корее вручили орден и корону

По прибытии Трампа приветствовал военный оркестр, исполнявший "YMCA" — классическую песню Village People, которая стала своего рода лозунгом президента и его политического движения.

Затем он обратился к руководителям компаний на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где рассказал о своей тарифной политике и намекнул, что торговая сделка с Южной Кореей будет заключена "очень скоро", еще до его встречи с Ли.

Трамп стал первым американским лидером, удостоенным высшей награды Южной Кореи — Большого ордена Мугунхва, присужденного в знак признания его усилий по установлению мира на Корейском полуострове.

А Ли Чжэ Мен, помня о любви Дональда Трампа к золоту, подарил ему копию исторической золотой короны в стеклянном ящике, созданной по образцу золотой короны древнего королевства Силла, которая выставлена ​​в Национальном музее Кенджу.

А сам президент Южной Кореи был одет в сшитый на заказ галстук золотистого цвета, который, по словам его офиса, "отражает пристрастие президента Трампа к золоту, отражает золотое будущее альянса Южной Кореи и США и статус Южной Кореи".

Уже стало известно, что рабочий обед Трампа и Ли завершит десерт из "украшенных золотом брауни и мандаринов … поданных на тарелке с надписью "МИР" в честь "золотой эпохи корейско-американского альянса", — сообщили в офисе Ли. Также в меню есть закуска из корейских морепродуктов с заправкой "Тысяча островов" в "отсылке к нью-йоркским корням Трампа", за которой следует основное блюдо из коротких ребрышек (кальбиччим), приготовленных из американской говядины, различных овощей и "свежеубранного риса Кенджу".

По данным офиса Ли, на банкете, который состоится позднее в тот же день, гостям подадут Trump Chardonnay и Trump Cabernet Sauvignon из винодельни, которой управляет сын Трампа, Эрик Трамп.

Золотом и лестью лидер Южной Кореи добивается одобрения США на приобретение его страной топлива для атомных подводных лодок , которые она хочет построить, чтобы конкурировать с северокорейскими и китайскими подводными лодками. Ли Чжэ Мен уже заявил, что увеличит военные расходы Южной Кореи , чтобы уменьшить "нагрузку" на США.

Трамп любит золото, потому ему преподнесли корону Фото: Getty Images

Протесты против президента США тоже были, небольшой митинг против "авторитарной повестки" Трампа собрался в Кенджу.

Теперь Дональду Трампу осталось встретиться с лидером КНР Си Цзиньпинем. Уже известно, что стороны "обменяются мнениями по вопросам отношений между США и Китаем и вопросам, представляющим взаимный интерес". Примечательно, что встреча пройдет в южнокорейском городе Пусан. Трамп не поедет в Китай.

