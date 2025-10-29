Зустрічали з шиком: Трампу подарували в Південній Кореї золоту корону (відео)

Президент США Дональд Трамп був обсипаний почестями в Південній Кореї, де він щойно завершив зустріч із лідером країни Лі Чже Меном у рамках заключного етапу свого короткого турне Азією. Трампу подали золотий десерт і піднесли корону.

Візит президента США в Азію добігає кінця, але Південна Корея Дональду Трампу точно запам'ятається, адже його там зустрічали по-королівськи розкішно, пише CNN.

Трампу в Південній Кореї вручили орден і корону

Після прибуття Трампа привітав військовий оркестр, який виконував "YMCA" — класичну пісню Village People, що стала свого роду гаслом президента і його політичного руху.

Потім він звернувся до керівників компаній на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), де розповів про свою тарифну політику і натякнув, що торговельна угода з Південною Кореєю буде укладена "дуже скоро", ще до його зустрічі з Лі.

Трамп став першим американським лідером, удостоєним найвищої нагороди Південної Кореї — Великого ордена Мугунхва, присудженого на знак визнання його зусиль зі встановлення миру на Корейському півострові.

А Лі Чже Мен, пам'ятаючи про любов Дональда Трампа до золота, подарував йому копію історичної золотої корони в скляній шухляді, створеної за зразком золотої корони стародавнього королівства Сілла, яка виставлена в Національному музеї Кьонджу.

А сам президент Південної Кореї був одягнений у зшиту на замовлення краватку золотистого кольору, яка, за словами його офісу, "відображає пристрасть президента Трампа до золота, відображає золоте майбутнє альянсу Південної Кореї і США та статус Південної Кореї".

Уже стало відомо, що робочий обід Трампа і Лі завершить десерт із "прикрашених золотом брауні і мандаринів ... поданих на тарілці з написом "МИР" на честь "золотої епохи корейсько-американського альянсу", — повідомили в офісі Лі. Також у меню є закуска з корейських морепродуктів із заправкою "Тисяча островів" у "відсиланні до нью-йоркського коріння Трампа", за якою слідує основна страва з коротких реберець (кальбіччім), приготованих з американської яловичини, різноманітних овочів і "свіжоприбраного рису Кенджу".

За даними офісу Лі, на банкеті, який відбудеться пізніше того самого дня, гостям подадуть Trump Chardonnay і Trump Cabernet Sauvignon з виноробні, якою керує син Трампа, Ерік Трамп.

Золотом і лестощами лідер Південної Кореї домагається схвалення США на придбання його країною палива для атомних підводних човнів, які вона хоче збудувати, щоб конкурувати з північнокорейськими та китайськими підводними човнами. Лі Чже Мен уже заявив, що збільшить військові витрати Південної Кореї, щоб зменшити "навантаження" на США.

Протести проти президента США теж були, невеликий мітинг проти "авторитарного порядку денного" Трампа зібрався в Кенджу.

Тепер Дональду Трампу залишилося зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпінем. Уже відомо, що сторони "обміняються думками з питань відносин між США і Китаєм і питань, що становлять взаємний інтерес". Примітно, що зустріч відбудеться в південнокорейському місті Пусан. Трамп не поїде в Китай.

