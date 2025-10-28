Трамп виступив перед моряками з промовою про магніти, воду і катапульти (відео)

Президент США відвідав авіаносець "Джордж Вашингтон" під час візиту до Японії, виконав танець перед командою і виголосив загадкову промову про те, як він буде оснащувати по-новому американський флот.

79-річний Дональд Трамп вирушив до Японії, де зустрівся з Санае Такаїчі, першою жінкою на посаді прем'єр-міністра. А потім вирушив на військову базу в Йокосуке, де зустрівся з американськими військовими. Зустріч пройшла під музику: президент США танцював під YMCA групи The Village People, а потім виголосив промову, пише The Daily Beast.

Трамп станцював свій фірмовий танець на борту авіаносця

Виступаючи на борту авіаносця "Джордж Вашингтон", Дональд Трамп натякнув, що він наполягає на використанні на авіаносцях "пари для катапульт" і гідравліки для підйомників, помилково стверджуючи, що вода може вивести з ладу магніти.

Трамп мав на увазі магнітні катапульти, які використовуються для запуску літаків із новітніх суперавіаносців ВМС США класу "Джеральд Р. Форд", та електромагнітні підйомники, які використовуються для переміщення озброєння на польотну палубу.

Обидві системи подвоюють швидкість запуску літаків, але сповільнюють постачання і введення в експлуатацію флагманського корабля цього класу вартістю 13 мільярдів доларів.

Трамп виступає перед моряками з промовою про магніти

"Знаєте, новинка — це магніти. Тому замість використання гідравліки, в яку може вдарити блискавка... Берете склянку води, капаєте на магніти — не знаю, що станеться. Отже, знаєте, ліфти встановлюються на нових авіаносцях — до речі, думаю, я їх заміню — у них є магніти. У кожного трактора є гідравліка, у кожного екскаватора, у кожної землерийної машини будь-якого типу є гідравліка. Але хтось вирішив використовувати магніти", — сказав Трамп.

Потім президент США запитав у присутніх солдатів, чому вони надають перевагу: гідравліці чи магнітам. А потім звернувся до "високопоставленого генерала" з натовпу, щоб дізнатися його думку, перш ніж продовжити свою тираду проти магнітів.

"Я підпишу указ. Коли ми побудуємо авіаносці, для катапульт буде пара, а для ліфтів — гідравліка. У нас ніколи не виникне проблем. Він згоден. Усі згодні. Але, ах, ці люди у Вашингтоні", — повідомив Трамп.

Ненависть Трампа до магнітів добре відома. Ще в серпні він заявляв, що глобальна залежність від магнітів — це свого роду змова, організована Китаєм.

"Знаєте, Китай вчинив розумно і, по суті, захопив монополію на світові магніти, і нікому не потрібні були магніти, поки 20 років тому вони не переконали всіх: "Давайте всі займемося магнітами". Світ міг піти й іншим шляхом", — сказав Трамп.

За іронією долі, саме китайці першими застосували магніти ще у 200 році до нашої ери.

Дональд Трамп виступає перед військовими в Японії Фото: Getty Images

Уперше про магніти Дональд Трамп говорив від початку 2024 року, коли він повідомив під час передвиборчої промови в Айові: "Дайте мені склянку води, капніть на магніти, і магнітам кінець".

Тепер він хоче повернути на американські авіаносці парові катапульти, тому що ця технологія працює вже "50 років".

Нагадаємо, поки літак Трампа летів до Японії, він заявив журналістам, що готовий балотуватися на третій термін і не відкидає такої можливості 2028 року. Він наголосив, що не погодиться на пониження і має сильну підтримку серед своїх прихильників.

Фокус також писав, яких сюрпризів очікувати від президента США найближчими тижнями.