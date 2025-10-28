Трамп выступил перед моряками с речью про магниты, воду и катапульты (видео)
Президент США посетил авианосец "Джордж Вашингтон" во время визита в Японию, исполнил танец перед командой и произнес загадочную речь про то, как он будет оснащать по-новому американский флот.
79-летний Дональд Трамп отправился в Японию, где встретился с Санаэ Такаичи, первой женщиной на посту премьер-министра. А потом отправился на военную базу в Йокосуке, где встретился с американскими военными. Встреча прошла под музыку: президент США танцевал под YMCA группы The Village People, а потом сказал речь, пишет The Daily Beast.
Выступая на борту авианосца "Джордж Вашингтон", Дональд Трамп намекнул, что он настаивает на использовании на авианосцах "пара для катапульт" и гидравлики для подъемников, ошибочно утверждая, что вода может вывести из строя магниты.
Трамп имел в виду магнитные катапультах, используемых для запуска самолетов с новейших суперавианосцев ВМС США класса "Джеральд Р. Форд", и электромагнитных подъемниках, используемых для перемещения вооружения на полетную палубу.
Обе системы удваивают скорость запуска самолетов, но замедляют поставку и ввод в эксплуатацию флагманского корабля этого класса стоимостью 13 миллиардов долларов.
"Знаете, новинка — это магниты. Поэтому вместо использования гидравлики, в которую может ударить молния... Берете стакан воды, капаете на магниты — не знаю, что произойдет. Итак, знаете, лифты устанавливаются на новых авианосцах — кстати, думаю, я их заменю — у них есть магниты. У каждого трактора есть гидравлика, у каждого экскаватора, у каждой землеройной машины любого типа есть гидравлика. Но кто-то решил использовать магниты", — сказал Трамп.
После президент США спросил у собравшихся солдат, что они предпочитают: гидравлику или магниты. А потом обратился к "высокопоставленному генералу" из толпы, чтобы узнать его мнение, прежде чем продолжить свою тираду против магнитов.
"Я подпишу указ. Когда мы построим авианосцы, для катапульт будет пар, а для лифтов — гидравлика. У нас никогда не возникнет проблем. Он согласен. Все согласны. Но, ах, эти люди в Вашингтоне", - сообщил Трамп.
Ненависть Трампа к магнитам хорошо известна. Еще в августе он заявлял, что глобальная зависимость от магнитов — это своего рода заговор, организованный Китаем.
"Знаете, Китай поступил умно и, по сути, захватил монополию на мировые магниты, и никому не нужны были магниты, пока 20 лет назад они не убедили всех: "Давайте все займемся магнитами". Мир мог пойти и другим путем", — сказал Трамп.
По иронии судьбы, именно китайцы первыми применили магниты еще в 200 году до нашей эры.
Впервые о магнитах Дональд Трамп говорил с начала 2024 года, когда он сообщил во время предвыборной речи в Айове: "Дайте мне стакан воды, капните на магниты, и магнитам конец".
Теперь он хочет вернуть на американские авианосцы паровые катапульты, потому что эта технология работает уже "50 лет".
Напомним, пока самолет Трампа летел в Японию, он заявил журналистам, что готов баллотироваться на третий срок и не исключает такой возможности в 2028 году. Он подчеркнул, что не согласится на понижение и имеет сильную поддержку среди своих сторонников.
