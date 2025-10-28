Трамп выступил перед моряками с речью про магниты, воду и катапульты (видео)

Президент США посетил авианосец "Джордж Вашингтон" во время визита в Японию, исполнил танец перед командой и произнес загадочную речь про то, как он будет оснащать по-новому американский флот.

79-летний Дональд Трамп отправился в Японию, где встретился с Санаэ Такаичи, первой женщиной на посту премьер-министра. А потом отправился на военную базу в Йокосуке, где встретился с американскими военными. Встреча прошла под музыку: президент США танцевал под YMCA группы The Village People, а потом сказал речь, пишет The Daily Beast.

Трамп станцевал свой фирменный танец на борту авианосца

Выступая на борту авианосца "Джордж Вашингтон", Дональд Трамп намекнул, что он настаивает на использовании на авианосцах "пара для катапульт" и гидравлики для подъемников, ошибочно утверждая, что вода может вывести из строя магниты.

Трамп имел в виду магнитные катапультах, используемых для запуска самолетов с новейших суперавианосцев ВМС США класса "Джеральд Р. Форд", и электромагнитных подъемниках, используемых для перемещения вооружения на полетную палубу.

Відео дня

Обе системы удваивают скорость запуска самолетов, но замедляют поставку и ввод в эксплуатацию флагманского корабля этого класса стоимостью 13 миллиардов долларов.

Трамп выступает перед моряками с речью про магниты

"Знаете, новинка — это магниты. Поэтому вместо использования гидравлики, в которую может ударить молния... Берете стакан воды, капаете на магниты — не знаю, что произойдет. Итак, знаете, лифты устанавливаются на новых авианосцах — кстати, думаю, я их заменю — у них есть магниты. У каждого трактора есть гидравлика, у каждого экскаватора, у каждой землеройной машины любого типа есть гидравлика. Но кто-то решил использовать магниты", — сказал Трамп.

После президент США спросил у собравшихся солдат, что они предпочитают: гидравлику или магниты. А потом обратился к "высокопоставленному генералу" из толпы, чтобы узнать его мнение, прежде чем продолжить свою тираду против магнитов.

"Я подпишу указ. Когда мы построим авианосцы, для катапульт будет пар, а для лифтов — гидравлика. У нас никогда не возникнет проблем. Он согласен. Все согласны. Но, ах, эти люди в Вашингтоне", - сообщил Трамп.

Ненависть Трампа к магнитам хорошо известна. Еще в августе он заявлял, что глобальная зависимость от магнитов — это своего рода заговор, организованный Китаем.

"Знаете, Китай поступил умно и, по сути, захватил монополию на мировые магниты, и никому не нужны были магниты, пока 20 лет назад они не убедили всех: "Давайте все займемся магнитами". Мир мог пойти и другим путем", — сказал Трамп.

По иронии судьбы, именно китайцы первыми применили магниты еще в 200 году до нашей эры.

Дональд Трамп выступает перед военными в Японии Фото: Getty Images

Впервые о магнитах Дональд Трамп говорил с начала 2024 года, когда он сообщил во время предвыборной речи в Айове: "Дайте мне стакан воды, капните на магниты, и магнитам конец".

Теперь он хочет вернуть на американские авианосцы паровые катапульты, потому что эта технология работает уже "50 лет".

Напомним, пока самолет Трампа летел в Японию, он заявил журналистам, что готов баллотироваться на третий срок и не исключает такой возможности в 2028 году. Он подчеркнул, что не согласится на понижение и имеет сильную поддержку среди своих сторонников.

Фокус также писал, каких сюрпризов ожидать от президента США в ближайшие недели.