"С удовольствием": Трамп не исключает свой третий срок президентства

Президент США Дональд Трамп выразил готовность баллотироваться на третий срок и не исключает такой возможности в 2028 году. Он подчеркнул, что не согласится на понижение и имеет сильную поддержку среди своих сторонников.

Как сообщает Daily Mail, Трамп во время перелета из Малайзии в Японию заявил, что "с удовольствием" снова баллотировался бы, если это было бы возможно, отметив высокие показатели поддержки в опросах. Он также раздавал красные кепки "Трамп 2028" своим сторонникам и продавал их через Trump Organization.

Президент отметил, что в его команде есть много способных кандидатов, которые могли бы стать отличными президентами. На уточнение журналиста, исключает ли он возможность третьего срока, Трамп ответил, что "не исключает", не опровергая планы повторной кампании.

Бывший стратег Белого дома Стив Бэннон сообщил, что отдельные лица рассматривают планы обхода ограничения в два срока, добавив: "Трамп станет президентом в 28 году... в соответствующее время мы изложим план. Но план есть".

Трамп также заявил, что не планирует баллотироваться на пост вице-президента, поскольку это "слишком мило" и было бы неправильно. Он добавил, что в Республиканской партии есть фавориты для будущей кампании, среди которых JD и Марко.

Президент критиковал потенциальных соперников от Демократической партии, в частности Окасио-Кортес и Жасмин Крокетт, указывая на якобы низкий IQ. Во время визита в Японию Трамп встретился с императором и премьер-министром, а также планирует посетить Южную Корею и Китай, передав обращение лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Президент добавил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном, если тот проявит желание, и поездка в Азию продлится до четверга.

