"Із задоволенням": Трамп не виключає свій третій термін президентства

Президент США Дональд Трамп висловив готовність балотуватися на третій термін і не виключає такої можливості у 2028 році. Він підкреслив, що не погодиться на пониження та має сильну підтримку серед своїх прихильників.

Як повідомляє Daily Mail, Трамп під час перельоту з Малайзії до Японії заявив, що "із задоволенням" знову балотувався б, якщо це було б можливо, зазначивши високі показники підтримки в опитуваннях. Він також роздавав червоні кепки "Трамп 2028" своїм прихильникам та продавав їх через Trump Organization.

Президент зазначив, що в його команді є багато здібних кандидатів, які могли б стати чудовими президентами. На уточнення журналіста, чи виключає він можливість третього терміну, Трамп відповів, що "не виключає", не спростовуючи плани повторної кампанії.

Колишній стратег Білого дому Стів Беннон повідомив, що окремі особи розглядають плани обходу обмеження у два терміни, додавши: "Трамп стане президентом у 28 році… у відповідний час ми викладемо план. Але план є".

Відео дня

Трамп також заявив, що не планує балотуватися на посаду віцепрезидента, оскільки це "надто мило" і було б неправильно. Він додав, що у Республіканській партії є фаворити для майбутньої кампанії, серед яких JD та Марко.

Президент критикував потенційних суперників від Демократичної партії, зокрема Окасіо-Кортес та Жасмін Крокетт, вказуючи на нібито низький IQ. Під час візиту до Японії Трамп зустрівся з імператором і прем’єр-міністром, а також планує відвідати Південну Корею та Китаю, передавши звернення лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину.

Президент додав, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином, якщо той проявить бажання, і поїздка до Азії триватиме до четверга.

Фокус також писав, яких сюрпризів очікувати від президента США в найближчі тижні.

Фокус ще повідомляв про заяву Трампа про наближення закінчення війни між РФ і Україною.