"Я дав їм дозвіл": Південна Корея виплатить 350 млрд доларів за зниження митних тарифів, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Корея погодилася виплатити 350 мільярдів доларів за зниження митних тарифів.

"Південна Корея погодилася виплатити США 350 мільярдів доларів в обмін на зниження митних зборів, що стягуються з неї Сполученими Штатами", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, Сеул також погодився купувати американську нафту і газ у "величезних обсягах", а інвестиції в США з боку південнокорейських компаній бізнесменів перевищать 600 млрд доларів.

"Наш військовий альянс міцніший, ніж будь-коли раніше, і на цій підставі я дав їм дозвіл на будівництво атомного підводного човна замість застарілих і набагато менш маневрених дизельних підводних човнів, які вони мають зараз", — зазначив Трамп.

Він також назвав прекрасною подорож до Південної Кореї та зустріч з її президентом.

