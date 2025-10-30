"Процес розпочнеться негайно": Трамп наказав випробувати ядерну зброю США

Міністерство війни США повинно негайно розпочати випробовування американської ядерної зброї, як відповідь на подібні процеси в інших державах.

Таке доручення надав президент США Дональд Трамп, повідомивши про це у своїй соцмережі Truth Social.

"З огляду на програми випробувань інших країн, я доручив Міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно", — написав Трамп.

Він пояснив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

"Цього було досягнуто, включаючи повне оновлення та модернізацію існуючої зброї, під час мого першого терміну на посаді. Через її величезну руйнівну силу я ненавидів це робити, але не мав вибору!", — зазначив Трамп.

Американський президент підкреслив, що Росія посідає друге місце, а Китай — третє.

Відео дня

Проте, за словами Трампа, вже за 5 років Пекін вийде на перше місце, що і є однією з головних причин початку ядерних випробовувань у США.

Пост Трампа про ядерну зброю Фото: Скриншот

Нагадаємо, 30 жовтня Трамп заявив, що Південна Корея виплатить 350 млрд доларів за зниження митних тарифів.

Фокус також писав про те, що Трамп не виключає свій третій термін президентства.