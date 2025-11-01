"Буде швидко, жорстоко і солодко": Трамп пригрозив вторгненням США у Нігерію

Президент США Дональд Трамп пригрозив уряду Нігерії військовим вторгненням американської армії, якщо той не припинить "дозволяти вбивства християн".

Дональд Трамп також пригрозив нігерійському уряду припиненням будь-якої допомоги та підтримки країни. Про це президент США оголосив на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social увечері 1 листопада.

Американський лідер погрожує, що війська США увійдуть у Нігерію, аби "повністю знищити ісламських терористів", якщо ситуація у країні не зміниться.

"Якщо уряд Нігерії продовжить дозволяти вбивства християн, США негайно припинять будь-яку допомогу та підтримку Нігерії і, цілком можливо, ввійдуть в цю зганьблену країну з "зброєю в руках", щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі звірства", — написав Трамп.

Скриншот | Дональд Трамп пригрозив Нігерії вторгненням

До того ж президент США повідомив, що доручає американському військовому керівництву "підготуватися до можливих дій". Уряду країни він також висловив попередження про те, що необхідно "діяти швидко".

"Якщо ми атакуємо, це буде швидко, жорстоко і солодко — так само, як терористичні бандити атакують наших ДОРОГИХ християн!", — заявив Дональд Трамп.

Варто зауважити, що напередодні президент США писав у соцмережах про те, що християни стикаються з "екзистенційною загрозою в Нігерії". Він заявляв також, що "тисячі християн вбивають", покладаючи відповідальність за це на "радикальних ісламістів".

"Цим я оголошую Нігерію "країною, що викликає особливу стурбованість", — зазначив Дональд Трамп.

Він також стверджує, що у Нігерії вбили 3 100 християн.

Трамп погрожує Нігерії вторгненням: що відбувається в країні

З відкритих джерел відомо, що останнім часом представники християнства стикаються з масштабною хвилею переслідувань у Нігерії. Дані Європейського парламенту свідчать про те, що упродовж 2019-2023 років близько 17 000 християн було вбито навмисно, а станом на 2025 рік понад 7 000 християн вбили у Нігерії.

