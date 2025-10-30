Трамп и Си "хорошо поговорили": США возобновляют ядерные испытания, Китай уже отреагировал

Встреча президента США и лидера Китая в Пусане длилась час и сорок минут и прошла в международном аэропорту Кимхэ. После они разошлись, не сделав заявлений. Но Дональд Трамп уже опубликовал два странных поста в соцсетях, в которых назвал рандеву "замечательным".

Дональд Трамп заявил, что между США и Китаем существует "огромное уважение" и то, что произошло на встрече только укрепит это чувство, но при этом Соединенные Штаты начинают испытания ядерного оружия впервые с 1990-х. Фокус собрал все, что известно о короткой встрече Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Встреча Трампа и Си — о чем договорились

"У меня была поистине замечательная встреча с председателем Си Цзиньпином... Мы достигли согласия по многим вопросам, а некоторые, даже самые важные, были очень близки к решению", - заявил Трамп. В своем посте на Truth Social он заявил, что Си Цзиньпин разрешил Китаю начать закупку огромных объемов сои, сорго и другой сельскохозяйственной продукции в США, а также согласился продолжить поставки редкоземельных металлов и критически важных минералов.

Дональд Трамп назвал встречу с Си "замечательной" Фото: Скриншот

"Весьма показательно, что Китай решительно заявил о своей готовности активно сотрудничать с нами, чтобы остановить поток фентанила в нашу страну… Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически, может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у великого штата Аляска" – заявил Трамп и сообщил, что достигнутые соглашения принесут "процветание и безопасность миллионам американцев".

Пока неясно, достигли ли Трамп и Си соглашения о продолжении работы TikTok в США.

А в заявлении Китая после переговоров в Пусане не содержалось никаких подробностей о соглашении.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретились в аэропорту Пусана Фото: Getty Images

"Обе команды должны как можно скорее доработать и завершить последующую работу, поддержать и реализовать консенсус, а также добиться ощутимых результатов, чтобы успокоить как Китай, так и США, а также мировую экономику", — заявил Си.

Китайский лидер также указал на недавние "неполадки и повороты" в двусторонних отношениях двух стран, заявив, что они могут послужить уроком для обеих сторон, и призвал США "сосредоточиться на долгосрочных выгодах сотрудничества, а не впадать в порочный круг возмездия".

Си Цзиньпин также сообщил, что Китай "уверен в себе и способен справиться с любыми рисками и вызовами".

США начинают ядерные испытания — реакция Китая

Но Трамп написал еще один пост, в котором заявил, что США возобновляют ядерные испытания. после 30-летнего моратория, сообщив, что Китай и Россия — другие крупнейшие ядерные державы мира — могут догнать США в течение пяти лет.

Трамп поручил Пентагону возобновить ядерные испытания Фото: Скриншот

Из этих трех стран Китай был последним, кто испытал ядерное оружие в 1996 году. Последнее ядерное испытание России состоялось в 1990 году, а США последний раз взорвали ядерное устройство в 1992 году.

"У США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Это было достигнуто, включая полную модернизацию и обновление имеющегося оружия, во время моего первого срока полномочий. Из-за огромной разрушительной силы я ненавидел это делать, но у меня не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай — третье с большим отрывом, но сравняется с нами в течение 5 лет. В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнётся немедленно", - написал Трамп.

Китай уже заявил, что надеется, что Соединенные Штаты будут "искренне" соблюдать свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, после заявления президента США.

"Мы осведомлены о соответствующих сообщениях. Хочу подчеркнуть, что ядерная политика Китая последовательна и ясна", — заявил старший полковник Чжан Сяоган, официальный представитель Министерства национальной обороны Китая.

Встреча Си и Трампа стала главной новостью в Китае

Официальная ядерная политика Китая гласит, что страна не применит ядерное оружие, если только не подвергнется нападению первым, и что ее ядерные силы поддерживаются на "минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности".

Дональд Трамп уже заявил, что собирается посетить Китай в начале 2026 года, вероятно, это произойдет в апреле. И он пригласил Си Цзиньпина с визитом в США.

Напомним, Дональд Трамп обсуждал с Си Цзиньпинем войну в Украине, но не предоставил никаких подробностей.

До встречи с Си Цзиньпинем Дональд Трамп встречался с президентом Южной Кореи и получил в подарок золотую корону.