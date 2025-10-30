Трамп і Сі "добре поговорили": США відновлюють ядерні випробування, Китай уже відреагував

Зустріч президента США і лідера Китаю в Пусані тривала годину і сорок хвилин і пройшла в міжнародному аеропорту Кімхе. Після вони розійшлися, не зробивши заяв. Але Дональд Трамп уже опублікував два дивні пости в соцмережах, у яких назвав рандеву "чудовим".

Дональд Трамп заявив, що між США і Китаєм існує "величезна повага", і те, що сталося на зустрічі, тільки зміцнить це почуття, але водночас Сполучені Штати починають випробування ядерної зброї вперше з 1990-х. Фокус зібрав усе, що відомо про коротку зустріч Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа.

Зустріч Трампа і Сі — про що домовилися

"У мене була воістину чудова зустріч із головою Сі Цзіньпіном... Ми досягли згоди з багатьох питань, а деякі, навіть найважливіші, були дуже близькі до вирішення", — заявив Трамп. У своєму пості на Truth Social він заявив, що Сі Цзіньпін дозволив Китаю почати закупівлю величезних обсягів сої, сорго та іншої сільськогосподарської продукції в США, а також погодився продовжити постачання рідкоземельних металів і критично важливих мінералів.

Дональд Трамп назвав зустріч із Сі "чудовою" Фото: Скриншот

"Вельми показово, що Китай рішуче заявив про свою готовність активно співпрацювати з нами, щоб зупинити потік фентанілу в нашу країну... Китай також погодився почати процес закупівлі американських енергоносіїв. Фактично, може відбутися дуже масштабна угода з купівлі нафти і газу у великого штату Аляска" — заявив Трамп і повідомив, що досягнуті угоди принесуть "процвітання і безпеку мільйонам американців".

Поки незрозуміло, чи досягли Трамп і Сі угоди про продовження роботи TikTok у США.

А в заяві Китаю після переговорів у Пусані не містилося жодних подробиць про угоду.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін зустрілися в аеропорту Пусана Фото: Getty Images

"Обидві команди мають якнайшвидше доопрацювати і завершити подальшу роботу, підтримати і реалізувати консенсус, а також домогтися відчутних результатів, щоб заспокоїти як Китай, так і США, а також світову економіку", — заявив Сі.

Китайський лідер також вказав на нещодавні "негаразди і повороти" у двосторонніх відносинах двох країн, заявивши, що вони можуть послужити уроком для обох сторін, і закликав США "зосередитися на довгострокових вигодах співпраці, а не впадати в порочне коло відплати".

Сі Цзіньпін також повідомив, що Китай "упевнений у собі і здатний впоратися з будь-якими ризиками і викликами".

США починають ядерні випробування — реакція Китаю

Але Трамп написав ще один пост, у якому заявив, що США відновлюють ядерні випробування після 30-річного мораторію, повідомивши, що Китай і Росія — інші найбільші ядерні держави світу — можуть наздогнати США протягом п'яти років.

Трамп доручив Пентагону відновити ядерні випробування Фото: Скриншот

З цих трьох країн Китай був останнім, хто випробував ядерну зброю в 1996 році. Останнє ядерне випробування Росії відбулося 1990 року, а США востаннє підірвали ядерний пристрій 1992 року.

"У США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Цього було досягнуто, включно з повною модернізацією та оновленням наявної зброї, під час мого першого терміну повноважень. Через величезну руйнівну силу я ненавидів це робити, але у мене не було вибору! Росія посідає друге місце, а Китай — третє з великим відривом, але зрівняється з нами протягом 5 років. У зв'язку з програмами випробувань, що проводяться іншими країнами, я доручив Міністерству оборони почати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес почнеться негайно", — написав Трамп.

Китай уже заявив, що сподівається, що Сполучені Штати будуть "щиро" дотримуватися своїх зобов'язань за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань, після заяви президента США.

"Ми обізнані про відповідні повідомлення. Хочу підкреслити, що ядерна політика Китаю послідовна і ясна", — заявив старший полковник Чжан Сяоган, офіційний представник Міністерства національної оборони Китаю.

Зустріч Сі і Трампа стала головною новиною в Китаї

Офіційна ядерна політика Китаю свідчить, що країна не застосує ядерну зброю, якщо тільки не зазнає нападу першою, і що її ядерні сили підтримуються на "мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки".

Дональд Трамп уже заявив, що збирається відвідати Китай на початку 2026 року, ймовірно, це станеться у квітні. І він запросив Сі Цзіньпіна з візитом до США.

Нагадаємо, Дональд Трамп обговорював із Сі Цзіньпінем війну в Україні, але не надав жодних подробиць.

До зустрічі із Сі Цзіньпінем Дональд Трамп зустрічався з президентом Південної Кореї і отримав у подарунок золоту корону.