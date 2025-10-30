"Долго разговаривали об Украине": Трамп встретился с Си Цзиньпинем, о чем договорились (видео)

В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, которая длилась 1 час 40 минут.

Одним из результатов этой встречи стало то, что Соединенные Штаты снижают размер пошлины на фентанил из Китая до 10%, сообщило Clash Report.

Трамп и Си Цзиньпин встретились около 4 ночи по киевскому времени. Они долгое время держали рукопожатие, позируя перед камерами и фотографами.

После этого лидеры США и Китая переместились в зал переговоров, где Трамп сделал несколько комплиментов Си Цзиньпину.

"Для меня большая честь быть вместе с моим другом, с которым я дружу уже очень давно", — сказал Трамп, которого процитировало CNN.

Президент США также назвал Си Цзиньпина "выдающимся, уважаемым и великим лидером великой страны".

В ответ китайский лидер заявил, что готов продолжать сотрудничество с Трампом, чтобы построить "прочную основу китайско-американских отношений и создать здоровую атмосферу для развития обеих стран".

"Мы также продвигаем мирные переговоры для решения других горячих вопросов. Сегодня мир сталкивается со многими сложными проблемами. Китай и США могут совместно нести ответственность как великие страны и работать вместе, чтобы достичь больших и конкретных дел на благо наших двух стран и всего мира", — сказал Си.

После этого делегации обеих стран перешли к закрытому формату встречи, который завершился около 6 утра по киевскому времени.

Трамп и Си Цзиньпин покинули место переговоров не выходя к прессе.

Трамп и Си долго разговаривали об Украине

После того, как лидеры разъехались, Трамп сообщил, что долго разговаривал с Си об Украине.

"Мы долго разговаривали с Си об Украине. Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать. Мы согласились, что обе стороны застряли в борьбе, и иногда нужно дать им сражаться, сумасшедшие. Си поможет нам в отношении Украины, но больше мы ничего не можем сделать", — отметил Трамп.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что после переговоров с китайским лидером он снижает пошлины на фентанил до 10%.

"Я снизил его на 10%, и теперь он составляет 10% вместо 20% и вступает в силу немедленно", — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что обе стороны достигли согласия по многим другим вопросам, в частности по сельскохозяйственным продуктам.

Президент США в целом положительно оценил свою встречу с китайским лидером, заявив, что они достигли торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время.

Отметим, что это была первая встреча Трампа с Си Цзиньпинем во время второго президентского срока Трампа. Последний раз они виделись в 2019 году.

Напомним, 30 октября Трамп приказал Пентагону испытать ядерное оружие США.

В этот же день Трамп заявил, что Южная Корея выплатит 350 млрд долларов за снижение таможенных тарифов.