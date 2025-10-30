"Довго розмовляли про Україну": Трамп зустрівся з Сі Цзіньпінем, про що домовились (відео)

В південнокорейському місті Пусан відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яка тривала 1 годину 40 хвилин.

Одним з результатів цієї зустрічі стало те, що Сполучені Штати знижують розмір мита на фентаніл з Китаю до 10%, повідомило Clash Report.

Трамп та Сі Цзіньпін зустрілись близько 4 ночі за київським часом. Вони тривалий час тримали рукостискання, позуючи перед камерами та фотографами.

Після цього лідери США та Китаю перемістились до зали перемовин, де Трамп зробив кілька компліментів Сі Цзіньпіну.

"Для мене велика честь бути разом із моїм другом, з яким я дружу вже дуже давно", — сказав Трамп, якого процитувало CNN.

Президент США також назвав Сі Цзіньпіна "видатним, шанованим та великим лідером великої країни".

У відповідь китайський лідер заявив, що готовий продовжувати співпрацю з Трампом, щоб побудувати "міцну основу китайсько-американських відносин та створити здорову атмосферу для розвитку обох країн".

"Ми також просуваємо мирні переговори для розв'язання інших гарячих питань. Сьогодні світ стикається з багатьма складними проблемами. Китай і США можуть спільно нести відповідальність як великі країни та працювати разом, щоб досягти більших і конкретних справ на благо наших двох країн і всього світу", — сказав Сі.

Після цього делегації обох країн перейшли до закритого формату зустрічі, який завершився близько 6-ї ранку за київським часом.

Трамп та Сі Цзіньпін покинули місце перемовин не виходячи до преси.

Трамп та Сі довго розмовляли про Україну

Після того, як лідери роз'їхались, Трамп повідомив що довго розмовляв з Сі про Україну.

"Ми довго розмовляли з Сі про Україну. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони застрягли в боротьбі, і іноді потрібно дати їм битися, божевільні. Сі допоможе нам щодо України, але більше ми нічого не можемо зробити", — зазначив Трамп.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що після переговорів з китайським лідером він знижує мита на фентаніл до 10%.

"Я знизив його на 10%, тож тепер він становить 10% замість 20% і набуває чинності негайно", — зазначив Трамп.

Він також підкреслив, що обидві сторони досягли згоди з багатьох інших питань, зокрема щодо сільськогосподарських продуктів.

Президент США загалом позитивно оцінив свою зустріч з китайським лідером, заявивши, що вони досягли торговельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом.

Зазначимо, що це була перша зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем під час другого президентського терміну Трампа. Востаннє вони бачились у 2019 році.

