Пентагон "випадково" захопив частину Мексики, оголосивши її територією США

"Підрядники" Міністерства війни США висадилися на мексиканському пляжі і випадково оголосили його територією США внаслідок дивного інциденту, який стався на початку тижня.

17 листопада група невпізнаних чоловіків встановила шість знаків, заявляючи, що пляж недалеко від Плайя-Багдад на північному сході Мексики є "власністю Міністерства оборони" і класифікований "командувачем" як "зона обмеженого доступу". Цей район розташований приблизно за 20 км на південь від кордону США і Мексики, повідомляє The Daily Beast.

Озброєні до зубів військовослужбовці ВМС Мексики прибули на місце події і виявили, що чоловіки висадилися в Мексиці помилково і мали намір встановити знаки в Південному Техасі. Ситуацію було врегульовано без застосування насильства, і ВМС Мексики зняли знаки. Фотографії та відео інциденту поширювалися в соціальних мережах протягом наступних днів.

Відео дня

Пізніше Пентагон ідентифікував окупантів як "підрядників", найнятих Міністерством для встановлення знаків на техаському боці кордону, щоб позначити "Зону національної оборони III". Пентагон створить низку "зон національної оборони" 2025 року для посилення контролю на кордоні США і Мексики.

"Зміни глибини води і рельєфу змінили сприйняття положення міжнародного кордону. Співробітники уряду Мексики зняли шість знаків, ґрунтуючись на своєму сприйнятті положення міжнародного кордону", — йдеться в заяві Пентагону.

У заяві також ідеться, що підрядники будуть "координувати свої дії з відповідними відомствами, щоб уникнути плутанини в майбутньому".

"Міністерство закордонних справ зв'язалося з посольством США в Мексиці з приводу цього інциденту", — ідеться у спільній заяві ВМС і Міністерства закордонних справ Мексики.

Мексиканська секція Міжнародної комісії з кордонів і водних ресурсів (CILA) розпочне технічні консультації для повного з'ясування інциденту і розгляне карти і документи, що позначають кордон між двома країнами відповідно до чинних договорів про кордони і водні ресурси.

Випадкове вторгнення США до Мексики відбулося того самого дня, коли Дональд Трамп заявив, що не заперечує проти бомбардувань місцевих наркокартелів.

"Хотів би я, щоб у Мексиці проводилися удари по наркоторговцях? Я згоден на все, що завгодно, щоб зупинити наркотики", — заявив він, виступаючи разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум на своєму брифінгу для преси у вівторок відкинула цю ідею, заявивши, що цього "не станеться". Вона також торкнулася питання випадкового вторгнення, заявивши, що Міжнародна комісія з питань кордонів і водних ресурсів (IBWC), двостороння організація, яка контролює кордон між США і Мексикою, втрутиться в суперечку.

"Річка змінює своє русло, вона виходить із берегів, і, згідно з договором, необхідно чітко позначити державний кордон", — сказала вона.

Шейнбаум мала на увазі річку Ріо-Гранде, яка є кордоном між США та Мексикою згідно з Договором про Гваделупу-Ідальго 1848 року. Відтоді IBWC довелося укладати додаткові договори для позначення кордону, оскільки річка природним чином зміщувалася протягом майже двох століть. Останній з відомих договорів було підписано 1970 року. Оголошення американськими військами мексиканського пляжу, що належить Міністерству оборони, порушило цей договір.

Нагадаємо, на початку листопада Дональд Трамп уже заявляв, що хоче ввести війська в Мексику.

Але поки що він збирається вторгнутися до Венесуели. Уже відома назва операції — "Південний спис".