Пентагон "случайно" захватил часть Мексики, объявив ее территорией США

"Подрядчики" Министерства войны США высадились на мексиканском пляже и случайно объявили его территорией США в результате странного инцидента, который произошел в начале недели.

17 ноября группа неопознанных мужчин установила шесть знаков, заявляя, что пляж недалеко от Плайя-Багдад на северо-востоке Мексики является "собственностью Министерства обороны" и классифицирован "командующим" как "зона ограниченного доступа". Этот район находится примерно в 20 км к югу от границы США и Мексики, сообщает The Daily Beast.

Вооруженные до зубов военнослужащие ВМС Мексики прибыли на место происшествия и обнаружили, что мужчины высадились в Мексике по ошибке и намеревались установить знаки в Южном Техасе. Ситуация была урегулирована без применения насилия, и ВМС Мексики сняли знаки. Фотографии и видео инцидента распространялись в социальных сетях в течение следующих дней.

Позже Пентагон идентифицировал оккупантов как "подрядчиков", нанятых Министерством для установки знаков на техасской стороне границы, чтобы обозначить "Зону национальной обороны III". Пентагон создаст ряд "зон национальной обороны" в 2025 году для усиления контроля на границе США и Мексики.

"Изменения глубины воды и рельефа изменили восприятие положения международной границы. Сотрудники правительства Мексики сняли шесть знаков, основываясь на своем восприятии положения международной границы", — говорится в заявлении Пентагона.

В заявлении также говорится, что подрядчики будут "координировать свои действия с соответствующими ведомствами, чтобы избежать путаницы в будущем".

"Министерство иностранных дел связалось с посольством США в Мексике по поводу этого инцидента", — говорится в совместном заявлении ВМС и Министерства иностранных дел Мексики.

Мексиканская секция Международной комиссии по границам и водным ресурсам (CILA) начнет технические консультации для полного прояснения инцидента и рассмотрит карты и документы, обозначающие границу между двумя странами в соответствии с действующими договорами о границах и водных ресурсах.

Случайное вторжение США в Мексику произошло в тот же день, когда Дональд Трамп заявил, что не возражает против бомбардировок местных наркокартелей.

"Хотел бы я, чтобы в Мексике проводились удары по наркоторговцам? Я согласен на все, что угодно, чтобы остановить наркотики", — заявил он, выступая вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на своем брифинге для прессы во вторник отвергла эту идею, заявив, что этого "не произойдет". Она также коснулась вопроса случайного вторжения, заявив, что Международная комиссия по границам и водным ресурсам (IBWC), двусторонняя организация, контролирующая границу между США и Мексикой, вмешается в спор.

"Река меняет свое русло, она выходит из берегов, и, согласно договору, необходимо четко обозначить государственную границу", — сказала она.

Шейнбаум имела в виду реку Рио-Гранде, которая является границей между США и Мексикой согласно Договору о Гваделупе-Идальго 1848 года. С тех пор IBWC пришлось заключать дополнительные договоры для обозначения границы, поскольку река естественным образом смещалась в течение почти двух столетий. Последний из известных договоров был подписан в 1970 году. Объявление американскими войсками мексиканского пляжа, принадлежащего Министерству обороны, нарушило этот договор.

Напомним, в начале ноября Дональд Трамп уже заявлял, что хочет ввести войска в Мексику.

Но пока он собирается вторгнуться в Венесуэлу. Уже известно название операции – "Южное копье".