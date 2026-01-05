У берегов Мексики заметили "убийцу подлодок" ВМС США: что задумали в Белом доме

Американский истребитель P-8А Poseidon был замечен кружащим в нескольких километрах от берега города Тихуана в Мексике, который называют коридором для операций наркокартелей.

Это происходит в тот момент, когда президент США Дональд Трамп, вдохновившись успехом операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пригрозил Мексике начать активную борьбу с оборотом наркотиков, сообщает Daily Mail.

Сайты отслеживания полетов зафиксировали, что самолет проводил разведывательные операции возле города, который давно страдает от насильственной организованной преступности.

По информации издания, P-8 вылетел с военно-морской авиабазы ​​Уидби-Айленд в штате Вашингтон, пролетел над Орегоном и Калифорнией, совершил несколько кругов у побережья Мексики и южной Калифорнии, а затем вернулся на базу.

Відео дня

Маршрут полета американского разведывательного самолета над Мексикой Фото: Скриншот

Оборудованный передовыми датчиками, способными обнаруживать как надводные, так и подводные цели, P-8 часто используется для наблюдения за подозрительными судами и морскими движениями.

Несколько дней назад глава Белого дома заявил, что что наркокартели продолжают доминировать на значительной территории Мексики, и раскритиковал правительство за неспособность решительно противостоять им.

"Картели управляют Мексикой, нравится вам это или нет. Неприятно это говорить, но картели управляют Мексикой", – подчеркнул он.

В ноябре прошлого года Трамп потребовал от президента Мексики Клаудии Шейнбаум принять меры против наркокартелей. В противном случае она может столкнуться с возможным военным вмешательством США.

"Нанес бы я удары по Мексике, чтобы остановить наркотики? Меня это устраивает. Что бы нам ни пришлось сделать, чтобы остановить наркотики. Я не говорил, что буду это делать, но я был бы горд это сделать. Потому что мы спасем миллионы жизней, сделав это", – уверял он в Овальном кабинете.

Самолет P-8 Poseidon: что о нем известно

P-8A Poseidon – детище компании Boeing. Его часто называют "убийцей подлодок". Это высокотехнологичная машина, способная не только отслеживать, но и уничтожать подводные лодки. Она вооружена торпедами, глубинными бомбами, а в будущем – и противокорабельными ракетами.

Флот, насчитывающий 174 самолета и налетавший более 700 000 летных часов по всему миру, создан для работы в суровых морских условиях до 25 лет. В Boeing заявляют, что P-8 интегрирует передовые системы вооружения и выполнения задач и может быть быстро модернизирован для противодействия меняющимся угрозам.

Самолет может способен высоты до 12 500 метров, летать со скоростью почти 909 километров в час и оставаться в воздухе в течение длительных периодов благодаря системе дозаправки в воздухе.

Каждый самолет разработан для максимальной совместимости, что позволяет ему беспрепятственно взаимодействовать с другими силами США и союзников на суше, на море и в воздухе.

Усовершенствованные датчики P-8 дают самолету возможность идентифицировать небольшие суда в море, обнаруживать необычные морские маршруты и координировать действия с другими военными и правоохранительными органами.

P-8A Poseidon – все, что нужно знать об этом самолете

Самолет способен вести как противолодочную борьбу, так и наблюдение за надводными объектами, что делает его уникально подходящим для операций вдоль тихоокеанского наркокоридора, который долгое время использовался картелями для контрабанды наркотиков, включая фентанил, в Соединенные Штаты.

Отметим, что в ноябре прошлого года Германия, которая заказала у компании Boeing восемь самолетовP-8A Poseidon для усиления безопасности, получила первый борт. Остальные семь Берлину отправят до 2029 года.

Напомним, 17 ноября 2025 года группа неопознанных мужчин установила шесть знаков, заявляя, что пляж недалеко от Плайя-Багдад на северо-востоке Мексики является "собственностью Министерства обороны" и классифицирован "командующим" как "зона ограниченного доступа". Этот район находится примерно в 20 км к югу от границы США и Мексики.

Также сообщалось, что ранее Дональд Трамп уже пригрозил вторжением США в Нигерию. А после "хорошего" разговора с Си Цзиньпинем президент США приказал возобновить ядерные испытания, которые не проводились уже около 30 лет.