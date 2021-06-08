Общество спектакля. Почему "пленки Бигуса" — это постановка

Мы живем в типичном гидеборовском обществе спектакля. Реальность мало кого интересует. Пленки Бигуса тоже абсолютно постановочны — независимо от их подлинности.

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И абсолютно постановочна реакция так называемого — абсолютно постановочного! - "гражданского общества" на них.

Есть категории людей, позиционирующих себя, как ломов (лидеров общественного мнения — Ред) с "безупречной нравственной позицией".

Важно

Дна нет. Что рассказали нам "пленки Бигуса" об украинских политиках

Их возмущение моральным обликом Порошенко после обнародования записей велико, а Медведчук вызывает вообще запредельное отвращение.

Но при этом они забывают простую вещь — Порошенко и Медведчук, как публичные личности, тоже существуют в области постановочного "знака".

Публика, купившая билеты на их спектакль, и аудитория, апплодирующая постановке Бигуса — это разные целевые аудитории.

Хочешь выиграть в казино — купи себе казино. Хочешь ставить спектакли — купи театр.

Но лучше вообще не ходите в провинциальный украинский театр и не апплодируйте дешевым украинским актерам.

Важно

Как в кино. Почему украинская политика напоминает французский детектив

А если других нет? — спросите вы, вслед за героем Булгакова.

Значит, ни в какие и не ходите.

В крайнем случае, организуйте дома небольшой вертеп здравого смысла. Для личного пользования. И тогда вы сможете позволить себе небывалую для Украины роскошь — небезупречную нравственную позицию…

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Публикуется с согласия автора.