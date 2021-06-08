Общество спектакля. Почему "пленки Бигуса" — это постановка
Лучше не быть зрителем в украинском политическом театре и не аплодировать его дешевым политическим актерам. Тогда вы сможете позволить себе небывалую для Украины роскошь — небезупречную нравственную позицию.
Мы живем в типичном гидеборовском обществе спектакля. Реальность мало кого интересует. Пленки Бигуса тоже абсолютно постановочны — независимо от их подлинности.
И абсолютно постановочна реакция так называемого — абсолютно постановочного! - "гражданского общества" на них.
Есть категории людей, позиционирующих себя, как ломов (лидеров общественного мнения — Ред) с "безупречной нравственной позицией".Важно
Их возмущение моральным обликом Порошенко после обнародования записей велико, а Медведчук вызывает вообще запредельное отвращение.
Но при этом они забывают простую вещь — Порошенко и Медведчук, как публичные личности, тоже существуют в области постановочного "знака".
Публика, купившая билеты на их спектакль, и аудитория, апплодирующая постановке Бигуса — это разные целевые аудитории.
Хочешь выиграть в казино — купи себе казино. Хочешь ставить спектакли — купи театр.
Но лучше вообще не ходите в провинциальный украинский театр и не апплодируйте дешевым украинским актерам.Важно
А если других нет? — спросите вы, вслед за героем Булгакова.
Значит, ни в какие и не ходите.
В крайнем случае, организуйте дома небольшой вертеп здравого смысла. Для личного пользования. И тогда вы сможете позволить себе небывалую для Украины роскошь — небезупречную нравственную позицию…
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