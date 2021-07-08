Чем пахнут победы? Почему украинцам стоит принять своих героев такими, какие они есть

Чем пахнут победы?

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Украинцам хронически не хватает безукоризненных побед. Успешных кейсов крайне мало. И в истории, и в современном управлении, и в бизнесе, и в футболе…

Большинство тех, что есть — идеологически несовершенны.

Хмельницкий м*ск*лям страну сдал, Шевченко был не только украиномовным поэтом, но и весьма плодовитым русскоязычным писателем. Туда же — Гоголь.

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Довбык с Усиком на неправильном языке пресс-конференции дают. Победа над Третьим Рейхом — не столько победа, сколько поражение от Советов. Пакт тоталитарных режимов, по которому страна впервые за несколько столетий дефакто стала единой , нам омерзителен. А это и само наше единство делает довольно двусмысленным…

У космоса, машиностроения, ядерного оружия и энергетики тоже неприятный советский запах. Но ведь истинные героизм и победы плохо пахнуть не могут? Поэтому от всего этого модернистского хлама мы избавляемся ускоренными темпами.

Нам нужны лишь "приличные" истории успеха и незапятнанные победы — такие, как в социально-политических мифах всех "приличных" народов.

Был много веков назад один похожий случай — древние евреи. Они просили Бога: дай нам государство и царя, чтоб было все у нас прилично и правильно, как у цивилизованных людей.

Потому что следовать за облаком, в котором прячешься Ты, круто, но откуда нам знать: всегда ли Ты там? Вдруг вот прямо сейчас спросить надо, а у тебя дела…

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"Зачем? — искренне недоумевал Господь, — ведь у вас воистину, ныне и присно есть Я! А значит у вас есть все, что нужно, чтоб быть счастливыми и совершеными людьми, Моим народом!"

Дальнейшая история еврейского народа была полна пленениями, кровью, потерей территорий, побиением пророков, разрушением храма и рассеянием. В общем, все было как у приличных, цивилизованных людей, отказавшихся от дара изначальной свободы.

В желании быть похожими на "правильные" народы украинцы похожи на евреев.

Вот если бы Наполеон, Черчиль, Орпенгеймер, Роналдо, Рокфеллер, Ли Куан Ю носили вышиванки и говорили по-украински…Но увы. Поэтому натужный поиск "цивилизованной" героики продолжается, хотя, очевидно, не имеет внятных перспектив.

А ведь, чтобы почувствовать себя "избранным" народом, достаточно перейти на ценностный уровень и сменить оптику.

Например, вспомнить о свободе, как базовой украинской ценности.

Быть "варварами" не стыдно. А если принять во внимание выводы исследований, посвященных исторической динамике между варварской периферией и центрами зерновой цивилизации, то даже наоборот.

Запорожская сечь — порождение этого варварского культурного кода. Кандидата в запорожцы не спрашивали, на каком языке он говорит, чей Крым, поляк он, еврей или м*ск*ль… Достаточно было прочитать "Отче наш" и соблюдать законы православного рыцарского братства.

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С точки зрения нынешней доктрины украинства, это недопустимое вольнодумство.

То есть, как составная часть официально чаемой идентичности, запорожцы тоже не особо подходят. Ибо веет от их героических побед неприятным душком мультикутурализма и безразличия к армовиру а ля Петр Алексеевич.

Ладно бы история — дело темное. Но и в современности победа ожидаемо не отличима от зрады.

Петр Алексеич, обьявленный за его же собственные деньги воплощением архетипа "сивочолого гетьмана" , источает весьма специфический запах патриотизма. Признать его в качестве патриотического афродизиака могут лишь те, кто начисто лишен обоняния. Или опять таки, не лишен финансирования самим Петром Алексеевичем. Среди побед этого главнокомандующего уверенно прописались разве что Иловайск и Минские соглашения…

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Как же нам побеждать врагов и добиваться успехов с такими когнитивными сбоями? На кого равняться?

Пример запорожцев нам не подходит. Комплекс универсальных ценностей, он же "ветхозаветное облако", тоже. Остается лишь самоотверженная борьба националистов с СССР, который по крайне печальному для нас недоразумению, распался сам собою, без их участия.

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Публикуется с согласия автора.