Смерть Ланового: что не так с критикой актера и почему растет список "врагов Украины"

Ныне покойный Василий Лановой, этнический украинец и великий актер, конечно же, редчайший подонок, путинский прихвостень и враг нашей страны. Точно также как, например, украинец Александр Усик, великий боксер, но явный предатель Украины.

Такие вердикты "патриотическому фейсбуку" выносить не впервой. Мы вообще с подобной дилеммой сталкиваемся сплошь и рядом.

В советское время многих актеров, например, Табакова с Броневым, обвиняли в том, что в их исполнении разного рода негодяи и враги Советского Союза получаются весьма симпатичными.

К Лановому это тоже относилось. Дескать, оправдывал своим талантом антисоветскую позицию. Ну, примерно, как потом антиукраинскую.

То есть, как учил нас товарищ Сталин, субьективно Бухарин мог быть прекрасным коммунистом, а обьективно лить воду на мельницу врагов.

Вот и некоторые выдающиеся борцы за "патриотический хайп" посмертно расстреляли Ланового в своих постах. И сделали это чисто по-сталински, хотя антисоветская и антисталинская позиция вроде бы является неприменным атрибутом "патриотического хайпа".

Поэтому неудивительно, что пантеон великих украинских негодяев, ценности которых внезапно оказались неукраинскими, разрастается с невероятной скоростью.

Вообще, с этими ценностями что-то в мире не так. Когда в ценностный ряд включают идеологию, этноязыковой или другой "случайный" для общечеловеческой природы элемент, эти ценности перестают быть абсолютными и универсальными. Более того, они становятся античеловеческими.

Сам Лановой, все это прекрасно понимал, говоря о "двух языках":

"Золотой ключик, который вручили мне, чтобы открывать мир, оказался бесполезным — у меня под носом сменили замок. Искусство, которое я любил, оказалось побежденным, чувства, которые меня трогали, оказались смешными. А все, что мне кажется смешным, не вызывает смеха у сегодняшнего поколения. Оно не пользуется моим словарем. Ходить по этому времени, не спотыкаясь, мне уже тяжело. Забиваешься в щель и живешь прошлым".

В этих словах — большая поколенческая трагедия.

Допустим, Лановой был "неправильным украинцем", и его язык был языком имперского прошлого. Но парадокс в том, что точно таким же архаическим языком времен СССР и Третьего Рейха пользуются и "правильные украинцы", которые осуждают Ланового за его "имперский язык".

Но Лановой блестяще владел еще и другим языком — искусства и культуры.

В этом существенное отличие великих украинских негодяев от маленьких украинских негодяев, которые владеют одним единственным языком - идеологическим.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.