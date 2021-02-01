Смерть Ланового: що не так з критикою актора і чому росте список "ворогів України"

Нині покійний Василь Лановий, етнічний українець і великий актор, звичайно ж, рідкісний покидьок, путінський прихвостень і ворог нашої країни. Точно такий як, наприклад, українець Олександр Усик, великий боксер, але явний зрадник України.

Такі вердикти "патріотичному фейсбуку" виносити не вперше. Ми взагалі з подібною дилемою стикаємося часто-густо.

За радянських часів багатьох акторів, наприклад, Табакова з Бронєвим, звинувачували в тому, що в їх виконанні різного роду негідники і вороги Радянського Союзу виходять досить привабливими.

Ланового це теж стосувалося. Мовляв, виправдовував своїм талантом антирадянську позицію. Ну, приблизно, як потім антиукраїнську.

Тобто, як вчив нас товариш Сталін, суб'єктивно Бухарін міг бути прекрасним комуністом, а об'єктивно лити воду на млин ворогів.

Ось і деякі видатні борці за "патріотичний хайп" посмертно розстріляли Ланового у своїх постах. І зробили це чисто по-сталінськи, хоча антирадянська та антисталінська позиція начебто є неодмінним атрибутом "патріотичного хайпу".

Тому не дивно, що пантеон великих українських негідників, цінності яких раптово опинилися неукраїнськими, розростається з неймовірною швидкістю.

Узагалі з цими цінностями щось у світі не так. Коли в ціннісний ряд включають ідеологію етномовної або інший "випадковий" для загальнолюдської природи елемент, ці цінності перестають бути абсолютними й універсальними. Більше того, вони стають антилюдськими.

Сам Лановий усе це прекрасно розумів, кажучи про "дві мови":

"Золотий ключик, який вручили мені, щоб відкривати світ, виявився марним — у мене під носом змінили замок. Мистецтво, яке я любив, виявилося переможеним, почуття, які мене чіпали, виявилися смішними. А все, що мені здається смішним, не викликає сміху в сьогоднішнього покоління. Воно не користується моїм словником. Ходити з цього часу, не спотикаючись, мені вже важко. Забивали в щілину і живуть минулим".

У цих словах — велика поколіннєва трагедія.

Припустимо, Лановий був "неправильним українцем", і його мова була мовою імперського минулого. Але парадокс у тому, що точно такою ж архаїчною мовою часів СРСР і Третього Рейху користуються і "правильні українці", які засуджують Ланового за його "імперську мову".

Але Лановий блискуче володів ще й іншою мовою — мистецтва і культури.

У цьому істотна відмінність великих українських негідників від маленьких українських негідників, які володіють однією єдиною мовою — ідеологічною.

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Публікується за згодою автора.