"Корона" та калькулятор. Чому статистиці варто вірити більше, ніж конспірології

"Корона" та калькулятор. Ще раз про вакцину, спеціально для тих, хто товаришує з логікою та таблицею множення.

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Ті ж, для кого два на два може бути п'ять чи три, вакцинацію можуть обожествляти чи демонізувати далі.

Ще раз — я не про віру і не про емпіричне відчуття катастрофи, я про логіку та статистику, яка не може і не повинна суперечити медичній науці. Звичайно, тільки у тому випадку, якщо це справді справжня наука, логіка та статистика. Отже…

Науковий факт N1 — вакцина — найбільший винахід медицини, потрібно вакцинуватися, це різко знижує захворюваність!

Науковий факт N2 — епідемії розвиваються за певними законами і коронавірус не є винятком!

Науковий факт N3 — від вакцини як такої не вмирають, вони не смертоносні, але можуть стати каталізатором хронічних процесів, які призводять до смерті. Тому перед вакцинацією переконайтеся, що у вашому випадку цей ризик мінімальний.

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Науковий факт N4 — після вакцинації (а не унаслідок неї!) деякі люди все ж хворіють і вмирають, якщо протипоказання були вчасно нерозпізнані, а це, на жаль, не завжди виходить навіть у просунутої західної медицини (див. наприклад, статистику Британії).

Науковий факт N5 – приблизно 80% популяції переносять захворювання безсимптомно, у 15% симптоми виявляються у некритичній формі (див. наприклад, статистику у США). Тобто у 95% імунітет кращий чи гірший, але сам успішно справляється з короною і без будь-якої вакцини(!), що, звичайно ж, не заважає нам звернутися до лікаря та підтримати його ще вакциною чи просто медикаментозно у цій боротьбі.

Науковий факт N6 — приблизно 5% популяції хворіють у дуже тяжкій формі. Саме ними забиті лікарні і саме серед представників цієї групи висока ймовірність смерті. І це саме ті люди, з яких утворюються 95% невакцинованих пацієнтів стаціонарів, про яких говорить Ляшко. Звідси випливає…

Науковий факт N 7 — справді дуже шкода, що ці 5% населення, які опинилися реально(!) в групі ризику, були не щеплені. Завдання суспільства та лікарів допомогти насамперед саме цим людям усвідомити проблему та вакцинуватися.

Науковий факт N 8 — у стаціонарах за статистикою того ж Ляшка лежать також 5% вакцинованих (це, зауважимо, від усієї популяції, в якій загалом щеплено лише 15%!).

Тобто навіть серед 15% (близько 8 млн осіб) щеплених українців досить велика частка тих, у кого хвороба навіть після вакцинації протікає у тяжкій формі.

Тобто вакцина далеко не завжди гарантує людині з групи ризику, що вона не захворіє. Але вона справді може допомогти уникнути смерті чи серйозніших ускладнень. Хоча, на жаль, у дуже поодиноких випадках може стати каталізатором процесів зі смертельними наслідками.

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Науковий факт N9 – відомості про те, що вакциновані вмирають частіше, ніж не вакциновані – фейк, він базується на спотвореній інтерпретації британської статистики за групою ризику від 46 до 100 років, де середній вік – 84. Так, у цій групі відсоткова смертність вакцинованих вища середньої, але загалом цих випадків трохи більше сотні.

І, як не дивно, вони є наслідком саме диференційованого підходу — правильної стратегії британців, які прищеплюють не всіх підряд, а в першу чергу групу ризику — ті самі 5%.

Все сказане вище підтверджується даними американської, британської, ізраїльської статистики. Ляшку ви можете вірити чи не вірити, але його дані навряд розходяться зі світовою статистичною логікою.

Висновки, якщо коротко:

вакцина потрібна і важлива, вона реально рятує життя величезної кількості людей із тих 5%, які потрапляють до групи ризику і для яких коронавірус може бути смертоносним;

принцип "не нашкодь" — його ніхто не скасовував, люди різні і з будь-якого правила бувають винятки;

якщо ви вирішили вакцинуватися (або не вакцинуватися) це чудовий шанс під наглядом лікаря пройти діагностику та зрозуміти, в якому стані знаходиться ваш організм та імунітет (на жаль, це не так дешево для багатьох, як хотілося б – але, можливо, саме на цю діагностику варто спрямувати сили та кошти держави?);

потрібен адекватний, диференційований підхід, заснований на реальній статистиці, без конспірологічних дурниць про "чіпи та дейли" та істерик типу "навколо мене всі померли, лікарні переповнені, нещеплені тварюки заважають нам жити"; такий підхід заощадить державі гроші, збереже життя та психічне здоров'я соціуму;

люди, які відповідають за вакцинацію, провалили комунікацію із суспільством повністю (воно і без того дезорієнтоване і нікому не довіряє); є підозри, що спочатку її провалили цілком свідомо — і тепер ми пожинаємо плоди цього, вислуховуючи істерики ваксерів та антиваксерів, які зовсім не відповідають логіці та статистиці, і в яких, на жаль, медики беруть участь з обох боків; з тієї простої причини, що…

коронавірус давно перестав бути лише медичною проблемою (за Швабом, при реальній смертності 0,6% він не несе екзистенційної загрози людству) і став проблемою економіки, політики та соціального контролю. Не дивно, що "людину натовпу" це доводить до стану афекту. Переведіть проблему у сферу "чистої медицини" та "чистої логіки" та противників вакцинації стане в рази менше.

Коли ми говоримо про коронавірус, ставтеся до нього, як до калькулятора. Так, калькулятор, на відміну вірусу, нікого не вбиває. Але у нього два на два завжди буде чотири, незалежно від ваших знань у математиці та віри в альтернативні версії.

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