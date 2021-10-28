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Думки Коронавірус в Україні

"Корона" та калькулятор. Чому статистиці варто вірити більше, ніж конспірології

Коли ми говоримо про коронавірус, ставтеся до нього, як до калькулятора. Так, калькулятор, на відміну вірусу, нікого не вбиває. Але у нього два на два завжди буде чотири, незалежно від ваших знань у математиці та віри в альтернативні версії.

Владислав Міхеєв
Владислав Міхеєв
Політолог, експерт зі стратегічних комунікацій
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Коронавірус
Вакцина далеко не завжди гарантує людині з групи ризику, що вона не занедужає. Але вона справді може допомогти уникнути смерті чи серйозніших ускладнень.

"Корона" та калькулятор. Ще раз про вакцину, спеціально для тих, хто товаришує з логікою та таблицею множення.

Ті ж, для кого два на два може бути п'ять чи три, вакцинацію можуть обожествляти чи демонізувати далі.

Ще раз — я не про віру і не про емпіричне відчуття катастрофи, я про логіку та статистику, яка не може і не повинна суперечити медичній науці. Звичайно, тільки у тому випадку, якщо це справді справжня наука, логіка та статистика. Отже…

Науковий факт N1 — вакцина — найбільший винахід медицини, потрібно вакцинуватися, це різко знижує захворюваність!

Науковий факт N2 — епідемії розвиваються за певними законами і коронавірус не є винятком!

Науковий факт N3 — від вакцини як такої не вмирають, вони не смертоносні, але можуть стати каталізатором хронічних процесів, які призводять до смерті. Тому перед вакцинацією переконайтеся, що у вашому випадку цей ризик мінімальний.

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Науковий факт N4 — після вакцинації (а не унаслідок неї!) деякі люди все ж хворіють і вмирають, якщо протипоказання були вчасно нерозпізнані, а це, на жаль, не завжди виходить навіть у просунутої західної медицини (див. наприклад, статистику Британії).

Науковий факт N5 – приблизно 80% популяції переносять захворювання безсимптомно, у 15% симптоми виявляються у некритичній формі (див. наприклад, статистику у США). Тобто у 95% імунітет кращий чи гірший, але сам успішно справляється з короною і без будь-якої вакцини(!), що, звичайно ж, не заважає нам звернутися до лікаря та підтримати його ще вакциною чи просто медикаментозно у цій боротьбі.

Науковий факт N6 — приблизно 5% популяції хворіють у дуже тяжкій формі. Саме ними забиті лікарні і саме серед представників цієї групи висока ймовірність смерті. І це саме ті люди, з яких утворюються 95% невакцинованих пацієнтів стаціонарів, про яких говорить Ляшко. Звідси випливає…

Науковий факт N 7 — справді дуже шкода, що ці 5% населення, які опинилися реально(!) в групі ризику, були не щеплені. Завдання суспільства та лікарів допомогти насамперед саме цим людям усвідомити проблему та вакцинуватися.

Науковий факт N 8 — у стаціонарах за статистикою того ж Ляшка лежать також 5% вакцинованих (це, зауважимо, від усієї популяції, в якій загалом щеплено лише 15%!).

Тобто навіть серед 15% (близько 8 млн осіб) щеплених українців досить велика частка тих, у кого хвороба навіть після вакцинації протікає у тяжкій формі.

Тобто вакцина далеко не завжди гарантує людині з групи ризику, що вона не захворіє. Але вона справді може допомогти уникнути смерті чи серйозніших ускладнень. Хоча, на жаль, у дуже поодиноких випадках може стати каталізатором процесів зі смертельними наслідками.

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Науковий факт N9 – відомості про те, що вакциновані вмирають частіше, ніж не вакциновані – фейк, він базується на спотвореній інтерпретації британської статистики за групою ризику від 46 до 100 років, де середній вік – 84. Так, у цій групі відсоткова смертність вакцинованих вища середньої, але загалом цих випадків трохи більше сотні.

І, як не дивно, вони є наслідком саме диференційованого підходу — правильної стратегії британців, які прищеплюють не всіх підряд, а в першу чергу групу ризику — ті самі 5%.

Все сказане вище підтверджується даними американської, британської, ізраїльської статистики. Ляшку ви можете вірити чи не вірити, але його дані навряд розходяться зі світовою статистичною логікою.

Висновки, якщо коротко:

  • вакцина потрібна і важлива, вона реально рятує життя величезної кількості людей із тих 5%, які потрапляють до групи ризику і для яких коронавірус може бути смертоносним;
  • принцип "не нашкодь" — його ніхто не скасовував, люди різні і з будь-якого правила бувають винятки;
  • якщо ви вирішили вакцинуватися (або не вакцинуватися) це чудовий шанс під наглядом лікаря пройти діагностику та зрозуміти, в якому стані знаходиться ваш організм та імунітет (на жаль, це не так дешево для багатьох, як хотілося б – але, можливо, саме на цю діагностику варто спрямувати сили та кошти держави?);
  • потрібен адекватний, диференційований підхід, заснований на реальній статистиці, без конспірологічних дурниць про "чіпи та дейли" та істерик типу "навколо мене всі померли, лікарні переповнені, нещеплені тварюки заважають нам жити"; такий підхід заощадить державі гроші, збереже життя та психічне здоров'я соціуму;
  • люди, які відповідають за вакцинацію, провалили комунікацію із суспільством повністю (воно і без того дезорієнтоване і нікому не довіряє); є підозри, що спочатку її провалили цілком свідомо — і тепер ми пожинаємо плоди цього, вислуховуючи істерики ваксерів та антиваксерів, які зовсім не відповідають логіці та статистиці, і в яких, на жаль, медики беруть участь з обох боків; з тієї простої причини, що…
  • коронавірус давно перестав бути лише медичною проблемою (за Швабом, при реальній смертності 0,6% він не несе екзистенційної загрози людству) і став проблемою економіки, політики та соціального контролю. Не дивно, що "людину натовпу" це доводить до стану афекту. Переведіть проблему у сферу "чистої медицини" та "чистої логіки" та противників вакцинації стане в рази менше.

Коли ми говоримо про коронавірус, ставтеся до нього, як до калькулятора. Так, калькулятор, на відміну вірусу, нікого не вбиває. Але у нього два на два завжди буде чотири, незалежно від ваших знань у математиці та віри в альтернативні версії.

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