Неперевірена реальність. Чому в цифрову епоху не можна вірити "громадській" думці

Ми живемо в неперевіреній реальності. Наприклад, ми вважаємо, що соціологи міряють громадську думку. Насправді вони міряють формувальний вплив колективного міфотворця — телевізора та інтернету. Можливо, настав час засумніватися в існуванні в представників сучасного суспільства будь-якої думки в принципі.

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Будь-яке колективне знання — це справді питання не знання, а віри. Так повелося з давніх-давен, телевізор та інтернет стали лише підсилювачами сигналу.

Думка, висловлена колективним оповідачем з приводу трьох китів, на яких лежить пласка земля, незаперечна. Доки колективний оповідач не віддасть перевагу іншій системі аргументації.

Щось подібне відбувається і з образом ворога. Абсолютна більшість людей вважає ворогами тих, з ким вони фізично ніколи не контактували і в реальному житті ніколи не зустрічалися.

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Саме тому знамениті телемости між СРСР та США були безпрецедентною спробою двох колективних оповідачів синхронізувати дискурси.

Наразі технологічних можливостей у сфері інформації набагато більше, але жодної спроби збудувати "міст" замість "огорожі" не спостерігається.

Цифрова епоха додала до страху перед невизначеним майбутнім можливість колективного оповідача безкарно і бездоказово сказати про будь-яку гидоту. Або перетворити на сакральну жертву професійного негідника. Або обґрунтувати необґрунтоване очікування.

Соціологічна дійсність принципово не піддається перевірці.

І, мабуть, найбільш адекватним у ситуації може бути лише "рух неприєднання" — до будь-якої думки, яка вважається суспільною.

Першоджерело.