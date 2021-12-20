Неперевірена реальність. Чому в цифрову епоху не можна вірити "громадській" думці
Ми живемо в неперевіреній реальності. Наприклад, ми вважаємо, що соціологи міряють громадську думку. Насправді вони міряють формувальний вплив колективного міфотворця — телевізора та інтернету.
Ми живемо в неперевіреній реальності. Наприклад, ми вважаємо, що соціологи міряють громадську думку. Насправді вони міряють формувальний вплив колективного міфотворця — телевізора та інтернету. Можливо, настав час засумніватися в існуванні в представників сучасного суспільства будь-якої думки в принципі.
Будь-яке колективне знання — це справді питання не знання, а віри. Так повелося з давніх-давен, телевізор та інтернет стали лише підсилювачами сигналу.
Думка, висловлена колективним оповідачем з приводу трьох китів, на яких лежить пласка земля, незаперечна. Доки колективний оповідач не віддасть перевагу іншій системі аргументації.
Щось подібне відбувається і з образом ворога. Абсолютна більшість людей вважає ворогами тих, з ким вони фізично ніколи не контактували і в реальному житті ніколи не зустрічалися.
Саме тому знамениті телемости між СРСР та США були безпрецедентною спробою двох колективних оповідачів синхронізувати дискурси.
Наразі технологічних можливостей у сфері інформації набагато більше, але жодної спроби збудувати "міст" замість "огорожі" не спостерігається.
Цифрова епоха додала до страху перед невизначеним майбутнім можливість колективного оповідача безкарно і бездоказово сказати про будь-яку гидоту. Або перетворити на сакральну жертву професійного негідника. Або обґрунтувати необґрунтоване очікування.
Соціологічна дійсність принципово не піддається перевірці.
І, мабуть, найбільш адекватним у ситуації може бути лише "рух неприєднання" — до будь-якої думки, яка вважається суспільною.