Суспільство спектаклю. Чому "плівки Бігуса" — це постановка

Ми живемо в типовому гідеборівському суспільстві спектаклю. Реальність мало кого цікавить. Плівки Бігуса теж абсолютно постановочні — незалежно від їх справжності.

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Й абсолютно постановочна реакція так званого — абсолютно постановочного! — "громадянського суспільства" на них.

Є категорії людей, які позиціонують себе лідерами громадської думки з "бездоганною моральною позицією".

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Дна немає. Що розповіли нам "плівки Бігуса" про українських політиків

Їхнє обурення моральним обличчям Порошенка після оприлюднення записів велике, а Медведчук викликає взагалі позамежну огиду.

Але при цьому вони забувають просту річ — Порошенко та Медведчук, як публічні особи, теж існують в галузі постановочного "знака".

Публіка, яка купила квитки на їхній спектакль, й аудиторія, яка аплодує постановці Бігуса, — це різні цільові аудиторії.

Хочеш виграти в казино — купи собі казино. Хочеш ставити спектаклі — купи театр.

Але краще взагалі не ходіть в провінційний український театр і не аплодуйте дешевим українським акторам.

А якщо інших немає? — запитаєте ви, слідом за героєм Булгакова.

Значить, ні в які й не ходіть.

У крайньому випадку, організуйте вдома невеликий вертеп здорового глузду. Для особистого користування. І тоді ви зможете дозволити собі небувалу для України розкіш — небездоганну моральну позицію...

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.