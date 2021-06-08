Суспільство спектаклю. Чому "плівки Бігуса" — це постановка
Краще не бути глядачем в українському політичному театрі та не аплодувати його дешевим політичним акторам. Тоді ви зможете дозволити собі небувалу для України розкіш — небездоганну моральну позицію.
Ми живемо в типовому гідеборівському суспільстві спектаклю. Реальність мало кого цікавить. Плівки Бігуса теж абсолютно постановочні — незалежно від їх справжності.
Й абсолютно постановочна реакція так званого — абсолютно постановочного! — "громадянського суспільства" на них.
Є категорії людей, які позиціонують себе лідерами громадської думки з "бездоганною моральною позицією".Важливо
Їхнє обурення моральним обличчям Порошенка після оприлюднення записів велике, а Медведчук викликає взагалі позамежну огиду.
Але при цьому вони забувають просту річ — Порошенко та Медведчук, як публічні особи, теж існують в галузі постановочного "знака".
Публіка, яка купила квитки на їхній спектакль, й аудиторія, яка аплодує постановці Бігуса, — це різні цільові аудиторії.
Хочеш виграти в казино — купи собі казино. Хочеш ставити спектаклі — купи театр.
Але краще взагалі не ходіть в провінційний український театр і не аплодуйте дешевим українським акторам.
А якщо інших немає? — запитаєте ви, слідом за героєм Булгакова.
Значить, ні в які й не ходіть.
У крайньому випадку, організуйте вдома невеликий вертеп здорового глузду. Для особистого користування. І тоді ви зможете дозволити собі небувалу для України розкіш — небездоганну моральну позицію...
Публікується за згодою автора.