"Корона" и калькулятор. Почему статистике стоит верить больше, чем конспирологии

"Корона" и калькулятор. Еще раз о вакцине, специально для тех, кто дружит с логикой и таблицей умножения.

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Те же, для кого дважды два может быть пять или три, вакцинацию могут обожествлять или демонизировать дальше.

Еще раз — я не о вере и не об эмпирическом ощущении катастрофы, я о логике и статистике, которая не может и не должна противоречить медицинской науке. Конечно, только в том случае, если это действительно настоящая наука, логика и статистика. Итак…

Научный факт N1 — вакцина — величайшее изобретение медицины, вакцинироваться нужно, это резко снижает заболеваемость!

Научный факт N2 — эпидемии развиваются по определенным законам и коронавирус не исключение!

Научный факт N3 — от вакцины как таковой не умирают, они не смертоносны, но могут стать катализатором хронических процессов, которые приводят к летальному исходу. Поэтому перед вакцинацией, убедитесь, что в вашем случае этот риск минимален.

Важно

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Научный факт N4 — после вакцинации (а не вследствии нее!) некоторые люди все же болеют и умирают, если противопоказания были вовремя нераспознаны, а это, увы, не всегда получается даже у продвинутой западной медицины (см. например, статистику Британии).

Научный факт N5 — примерно 80% популяции переносят заболевания бессимптомно, у 15% симптомы проявляются в некритической форме (см.например, статистику в США). То есть у 95% иммунитет лучше или хуже, но сам успешно справляется с короной и без всякой вакцины (!), что, конечно же, не мешает нам обратиться к врачу и поддержать его еще вакциной или просто медикаментозно в этой борьбе.

Научный факт N6 — примерно 5% популяции болеют в очень тяжелой форме. Именно ими забиты больницы и именно среди представителей этой группы высока вероятность летального исхода. И это именно те люди, из которых получаются 95% невакцинированных пациентов стационаров, о которых говорит Ляшко. Отсюда следует..

Научный факт N 7 — действительно очень жаль, что эти 5% населения, оказавшиеся реально (!) в группе риска были не привиты. Задача общества и врачей помочь в первую очередь именно этим людям осознать проблему и вакцинироваться.

Научный факт N 8 — в стационарах по статистике того же Ляшко лежат также 5% вакцинированных (это, заметим, от всей популяции, в которой в целом привиты только 15%!).

То есть, даже среди 15% (около 8 млн чел) привитых украинцев довольно велика доля тех, у кого болезнь даже после вакцинации протекает в тяжелой форме.

То есть, вакцина далеко не всегда гарантирует человеку из группы риска, что он не заболеет. Но она действительно может помочь избежать смерти или более серьезных осложнений. Хотя, к сожалению, в очень редких случаях может стать катализатором процессов со смертельным исходом.

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Научный факт N9 — сведения о том, что вакцинированные умирают чаще, чем не вакцинированные — фейк, он основан на искаженной интерпретации британской статистики по группе риска от 46 до 100 лет, где средний возраст — 84. Да, в этой группе процентная смертность вакцинированных выше средней, но в целом этих случаев чуть больше сотни.

И, как ни странно,они является следствием именно дифференцированного подхода — правильной стратегии британцев, прививающих не огульно всех подряд, а в первую очередь группу риска — те самые 5%.

Все вышесказанное подтверждается данными американской, британской, израильской статистики. Ляшко вы можете верить или не верить, но его данные вряд ли расходятся с мировой статистической логикой.

Выводы, если коротко:

вакцина нужна и важна, она реально спасает жизни огромного числа людей из тех 5%, которые попадают в группу риска и для которых коронавирус может быть смертоносным;

принцип "не навреди" — его никто не отменял, люди разные и из любого правила бывают исключения;

если вы решили вакцинироваться (или не вакцинироваться) это прекрасный шанс под наблюдением врача пройти диагностику и понять, в каком состоянии находится ваш организм и иммунитет (увы, это не так дешево для многих, как хотелось бы — но, возможно, именно на эту диагностику стоит направить силы и средства государства?);

нужен адекватный, дифференцированный подход, основанный на реальной статистике, без конспирологических благоглупостей про "чипы и дейлы" и истерик типа "вокруг меня все умерли, больницы переполнены, непривитые твари мешают нам жить"; такой подход сэкономит государству деньги, сохранит жизни и психическое здоровье социума;

люди, отвечающие за вакцинацию, провалили коммуникацию с обществом полностью (оно и без того дезориентировано и никому не доверяет); есть подозрения, что изначально ее провалили вполне сознательно — и теперь мы пожинаем плоды этого, выслушивая истерики ваксеров и антиваксеров, которые совершенно не сообразуются с логикой и статистикой , и в которых, к сожалению, медики принимают участие с обеих сторон; по той простой причине, что…

коронавирус давно перестал быть только медицинской проблемой (по Швабу, при реальной смертности 0,6% он не несет экзистенциальной угрозы человечеству) и стал проблемой экономики, политики и социального контроля. Неудивительно, что "человека толпы" это приводит в состояние аффекта. Переведите проблему в область "чистой медицины" и "чистой логики" и противников вакцинации станет в разы меньше.

Когда мы говорим о коронавирусе, относитесь к нему, как … к калькулятору. Да, калькулятор, в отличие от вируса, никого не убивает. Но у него дважды два всегда будет четыре, независимо от ваших познаний в математике и веры в альтернативные версии.

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