Порог угрозы. Почему Зеленский не тянет на роль диктатора, а Бутусов — на роль мученика

Зеленский не тянет на роль диктатора. Также, как и Бутусов на роль мученика. Ситуация не сравнима. Но вспомнилось, как Ахматова говорила о процессе над Бродским: какую биографию делают нашему рыжему!

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Современная Украина все больше напоминает позднесоветскую рыхлую недодиктатуру. Ощущение такое, что дальше нас ждет новое "Лебединое озеро" и новые девяностые…

Реверсивное развитие превращает украинскую историю в "день сурка". Это как будущее без будущего. Вы заметили, что даже разговоры об Украине как проекте в экспертной среде практически прекратились?

Ефремовская утопия в 70-х, можно сказать, стала последним советским "образом будущего". По-моему, даже последней утопией в мире.

Кризис позднего СССР был кризисом проектности. Потому что слиться в экстазе с затоваренной полкой американского супермаркета — это не проект.

Точно также стремление "стать Европой" для Украины — не проект. И "не быть Россией" — тоже не проект.

Важно

У страха глаза велики. Готовит ли Ахметов государственный переворот?

В одном из последних Harvard Business Review приводилась статистика о нарастании в современном мире "проектности" в управлении бизнесом в ущерб "операционности". Это мировой тренд. То же самое, наверное, можно сказать о макроэкономике и геоэкономике в целом.

И только в Украине мы продолжаем заниматься демонтажем… ладно бы государства — демонтажем реального мышления!

Даже с инстинктом самосохранения не все в порядке: мутный, бессмысленный и от начала до конца провокационный "вагнергейт" занимает в публичном пространстве место неизмеримо большее, чем коммунальные тарифы.

Журналист нахамил президенту, президент обиделся на журналиста, для Гордона Зеленский умер, для Зеленского Гордон воскрес…

На что способен престарелый Байден, что имел в виду хитроумный Путин, тотальная коррупция, всеобщая зрада, ожидание госпереворота и бесконечное измерение ближнего сломанной патриотической линейкой — этими темами исчерпывается украинский дискурс.

Важно

Никогда такого не было. Почему никто не сядет за "Вагнергейт"

Кто помнит состояние информационного пространства позднего СССР, вряд ли избежит соблазна провести аналогию.

Только герои надвигающегося хаоса калибром поменьше: ни тебе сахаровых, ни солженициных, ни бродских…

Есть в теории неоправданных ожиданий такой термин: порог угрозы. А что если госпереворот в начале декабря не случится? А что если российское вторжение не состоится? А вдруг окажется, что Ахметову наплевать на мнение своего загадочного демонизированного окружения? И тд и т.п.

Судя по умению работать с инсайдами, следующим президентом будет Дмитрий Гордон.

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