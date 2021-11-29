Порог угрозы. Почему Зеленский не тянет на роль диктатора, а Бутусов — на роль мученика
Зеленский не тянет на роль диктатора. Также, как и Бутусов на роль мученика. Ситуация не сравнима. Но вспомнилось, как Анна Ахматова говорила о процессе над Иосифом Бродским: какую биографию делают нашему рыжему!
Зеленский не тянет на роль диктатора. Также, как и Бутусов на роль мученика. Ситуация не сравнима. Но вспомнилось, как Ахматова говорила о процессе над Бродским: какую биографию делают нашему рыжему!
Современная Украина все больше напоминает позднесоветскую рыхлую недодиктатуру. Ощущение такое, что дальше нас ждет новое "Лебединое озеро" и новые девяностые…
Реверсивное развитие превращает украинскую историю в "день сурка". Это как будущее без будущего. Вы заметили, что даже разговоры об Украине как проекте в экспертной среде практически прекратились?
Ефремовская утопия в 70-х, можно сказать, стала последним советским "образом будущего". По-моему, даже последней утопией в мире.
Кризис позднего СССР был кризисом проектности. Потому что слиться в экстазе с затоваренной полкой американского супермаркета — это не проект.
Точно также стремление "стать Европой" для Украины — не проект. И "не быть Россией" — тоже не проект.Важно
В одном из последних Harvard Business Review приводилась статистика о нарастании в современном мире "проектности" в управлении бизнесом в ущерб "операционности". Это мировой тренд. То же самое, наверное, можно сказать о макроэкономике и геоэкономике в целом.
И только в Украине мы продолжаем заниматься демонтажем… ладно бы государства — демонтажем реального мышления!
Даже с инстинктом самосохранения не все в порядке: мутный, бессмысленный и от начала до конца провокационный "вагнергейт" занимает в публичном пространстве место неизмеримо большее, чем коммунальные тарифы.
Журналист нахамил президенту, президент обиделся на журналиста, для Гордона Зеленский умер, для Зеленского Гордон воскрес…
На что способен престарелый Байден, что имел в виду хитроумный Путин, тотальная коррупция, всеобщая зрада, ожидание госпереворота и бесконечное измерение ближнего сломанной патриотической линейкой — этими темами исчерпывается украинский дискурс.Важно
Кто помнит состояние информационного пространства позднего СССР, вряд ли избежит соблазна провести аналогию.
Только герои надвигающегося хаоса калибром поменьше: ни тебе сахаровых, ни солженициных, ни бродских…
Есть в теории неоправданных ожиданий такой термин: порог угрозы. А что если госпереворот в начале декабря не случится? А что если российское вторжение не состоится? А вдруг окажется, что Ахметову наплевать на мнение своего загадочного демонизированного окружения? И тд и т.п.
Судя по умению работать с инсайдами, следующим президентом будет Дмитрий Гордон.