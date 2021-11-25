Никогда такого не было. Почему никто не сядет за "Вагнергейт"

Наблюдаю ожесточенные баталии "политиков" и "экспертов" вокруг "Вагнергейта". И вижу, что, как обычно, правда — вещь относительная. Зависит от места сидения и источника кормления.

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Никого не интересует, что же реально произошло в этой истории. Копья ломают не за истину, а за царя. Если ты за Зеленского, то провал — это победа. Если против, то победа — провал. Холопская логика. Ничего необычного, никто не сядет

"Оппозиция" Зеленскому — олигархи, политики, журналисты и "эксперты", их обслуживающие, раздувают "Вагнергейт" до уровня госизмены и грозят уголовным преследованием (в будущем). Ничего не будет.

Важно

Опасная игра Порошенко. Реален ли новый майдан из-за "Вагнергейта"

Во-первых, не было никогда. Никто не сидит. Порошенко не сел за Иловайск, "Минск", Дебальцево и десятки других эпизодов. Тимошенко выпустили. Януковича не догнали. Ющенко простили за сдачу Украины Януковичу, как ребенка. Кучму за олигархизацию страны сделали неподсудным идолом украинской политики.

Во-вторых, такого не будет никогда. Ящик Пандоры никто не хочет открывать. Угрозы на телешоу и в фейсбуке не стоит рассматривать всерьез. У самих изобличителей шкафы ломятся от скелетов. Их интересуют не правда и справедливое возмездие, а политический рейтинг.

Сакраментальное "сядут все" — было бы лучшим вариантом. Но кто же их посадит?..

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