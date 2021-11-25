Ніколи такого не було. Чому ніхто не сяде за "Вагнергейт"

Спостерігаю запеклі баталії "політиків" та "експертів" довкола "Вагнергейту". І бачу, що, як завжди, правда — річ відносна. Залежить від місця сидіння та джерела годівлі.

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Нікого не цікавить, що реально сталося в цій історії. Списи ламають не за істину, а за царя. Якщо ти за Зеленського, то провал це перемога. Якщо проти, то перемога — провал. Холопська логіка. Нічого незвичайного, ніхто не сяде

"Опозиція" Зеленському — олігархи, політики, журналісти й "експерти", які їх обслуговують, роздмухують "Вагнергейт" до рівня держзради і загрожують кримінальним переслідуванням (у майбутньому). Нічого не буде.

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По-перше, ніколи не було. Ніхто не сидить. Порошенко не сів за Іловайськ, "Мінськ", Дебальцеве та десятки інших епізодів. Тимошенко випустили. Януковича не наздогнали. Ющенка пробачили за здавання України Януковичу, як дитину. Кучму за олігархізацію країни зробили непідсудним ідолом української політики.

По-друге, такого ніколи не буде. Скриньку Пандори ніхто не хоче відкривати. Загрози на телешоу й у фейсбуці не варто розглядати всерйоз. У власне викривачів шафи ломляться від кістяків. Їх цікавлять не правда і справедлива відплата, а політичний рейтинг.

Сакраментальне "сядуть усі" — було б найкращим варіантом. Але хто ж їх посадить?

Першоджерело.