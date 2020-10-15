Как в кино. Почему украинская политика напоминает французский детектив

Несколько лет назад мне встретилось такое определение Украины — "страна-нуар". С тех пор ситуация в стране все больше соответствует канонам этого жанра.

Термин "нуар" в обиход ввел еще в 40-х годах прошлого века французский кинокритик Нино Франк. Действие в нуарном кино, как правило, происходит в сумерках, когда когда свет и тень неотличимы друг от друга. Их границы предельно размыты.

В сумерках врага не отличить от друга, сыщика — от убийцы, героя — от чудовища. Это не время ярких красок. Это время всепроникающей, тотальной серости, бесцветной одинаковости, которую изредка прорезают вспышки выстрелов.

В сумерках украинской политики невозможно отличить победу от предательства, коррупционера — от патриота, друга — от врага.

Украинские "герои нашего времени" — политики, чиновники, представители гражданского общества — абсолютно нуарны!

Вот, как таких героев определяет кинокритика:

"Центральными персонажами нуара обычно становятся люди строго определенного склада: герои с сомнительной моралью, шаткими принципами, живущие на самой грани закона или готовые ее вот-вот преступить".

Продажные полицейские, аферисты при власти, одержимые темными страстями любовники, клерки, решившие поправить финансовое положение нетрадиционным способом и вляпавшиеся по полной - подобными персонажами изобилуют как фильмы нуар, так и украинский политикум.

А есть еще в критике нуара и такое определение, которое накануне местных выборов прекрасно характеризует умонастроение среднестатистического украинского избирателя:

"Фаталисты, давно махнувшие на себя рукой, страдающие болезненным любопытством или повышенной тревожностью, люди со спутанными мотивациями, одновременно преступники и жертвы — неоднозначные, неуверенные, неопределившиеся".

Есть ощущение, что эти спутанные мотивации неуверенного ни в чем нуарного электората ни одна социология сейчас просчитать не сможет. Поэтому не исключено, что по итогам выборов, кандидатов и их партии могут ожидать как приятные, так и неприятные социологические сюрпризы.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.