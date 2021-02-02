Интернет — не место для дискуссий. Почему в соцсетях стало опасно идти против мнения большинства

Страшно идти против течения. А, в последние годы страшнее, чем когда бы то ни было. Не потому, что тебе грозят инквизиция и физическая расправа, как в средние века, хотя в этом моменте кто-то может возразить, и мне нечего будет противопоставить.

Давайте остановимся на том, что сейчас, во всяком случае, происходит это не так часто, как в упомянутые средние века. Но, вот, эмоциональная и психологическая расправа с несогласными, с теми, кто идет вразрез с мнением большинства, в последние годы достигла апогея.

Хотя, как говорится, нет предела "стуку снизу". Так что, может быть, это еще даже и не апогей.

Есть одна мудрая фраза: "Если ты хочешь потерять всех друзей и прожить жизнь в одиночестве, начни говорить окружающим то, что ты думаешь".

Также есть еще одна фраза, в разных интерпретациях ее произносят уже много лет, но последний раз она была написана в "Честной Книге о том, как добиться успеха".

Вот эта фраза:

"Если окружающие узнают ваши мысли, то не захотят иметь с вами дело".

Когда я впервые написал текст, с которым были не согласны многие люди, связанные со мной в социальной сети, и я имел честь узнать их мысли по этому поводу, я был ошарашен. Хотя и имел на тот момент какой-никакой опыт публичной критики, будучи радио-, а потом и телеведущим. Но к такому шквалу негатива и хейтерства я не был готов.

Даже не знаю, что меня шокировало больше — то, что писали люди, или то, как выглядели эти люди, когда я шел к ним на страницы и просто с любопытством рассматривал авторов комментариев. И шок, я вам скажу, был нешуточный!

Потому как, в большинстве своем, все эти люди выглядели довольно обыкновенно. Как любой ваш одноклассник на виньетке. Хороший такой добрый мальчик или девочка. Вот он с ребенком, а вот с мамой. А вот — публикует на стене пост с поздравлениями и фото своей жены, а вот и комментарий его под моим постом, где он красочно рассказывает, что нужно сделать со мной, как долго это нужно делать, и куда после этого всего меня отправить.

Полнейший когнитивный диссонанс. Колоссальное несоответствие внешнего и внутреннего.

Со временем я привык к этому. Но, видя, как все больше и больше людей открывают для себя этот новый чудный мир доступа к чужим мыслям, понимаю, что ничего не меняется. А с каждым годом проблема становится все острее и острее.

В книге фантаста Кира Булычева про "Гостью из Будущего", одним из главных изобретений, вокруг которого крутился весь сюжет, был миелофон. Такой фантастический прибор, который позволял читать мысли, а доступ к мыслям, по мнению автора, давал возможность контролировать вселенную. Но в мире Булычева люди, почему-то, не хотели высказывать свои мысли. Все их скрывали. А для того, чтобы пробиться сквозб защитный барьер и прочесть мысли, миелофон был и нужен.

Смешно, конечно, вспоминать это на фоне того, что в социальной сети сейчас люди абсолютно по собственному желанию допускают нас в святая святых — к собственным мыслям. Рассказывают ВСЕ! Вот он, МИЕЛОФОН. Он оказался не такой уж и выдумкой.

Ссылаясь на то, что Интернет — это свободная территория, где возможна прямая демократия и власть пользователей, люди вываливают в комментариях такое, что порой стыдно за то, что ты с ними одного вида. И для многих, кто с этим сталкивается впервые, такая ситуация является шоком.

Недавно в одном из комментариев под моей публикацией, одна из моих подписчикц написала, что она не так давно зарегистрировалась в социальной сети и буквально ошалела, когда увидела, что люди могут остервенело ругаться и желать друг другу самого ужасного, будучи не согласными в каком-то вопросе.

А ведь дело в чем? Всего лишь в том, что видя всех этих людей на улице, на работе или в общественном транспорте, она понятия не имела, о чем они не самом деле думают, и спокойно себе жила.

Говорят, что все ключевые человеческие законы написаны кровью. Многие интерпретируют эту фразу довольно узко, мне же видится, что она касается всего. Начиная с появления человека как вида, когда ему необходимо было понять, что можно употреблять в пищу и что полезно, а что нельзя, потому как это может быть смертельной отравой. Для этого нужно было все это испытать на себе и больше не повторять.

Уверен, что уже совсем скоро будут написаны новые законы, а также приняты негласные нормы поведения в социальных сетях, нарушения которых будет жестко караться законом и порицаться обществом. А сейчас с этой свободой мысли и поведения, большинство даже не знает что делать. НИКАКИХ НОРМ НЕТ!

Даже не знаю, буду ли я скучать за этим временем. С одной стороны, местами жутко узнавать, какие отвратительные вещи могут быть в голове у другого человека, которыми ему не стыдно поделиться.

А, с другой стороны, вроде, как лучше и знать, что он думает на самом деле, что раньше было невозможно в принципе.

А вы что думаете?

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